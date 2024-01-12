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Байден подтвердил нанесение США и Британией ударов по позициям хуситов в Йемене

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Американский президент Джо Байден выступил с заявлением, в котором подтвердил нанесение США и Великобританией при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов ударов по позициям хуситов в Йемене.

Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Он назвал удары по объектам в Йемене успешными.

По его словам, удары нанесены в ответ на «беспрецедентные атаки хуситов» на иностранные суда в Красном море.

«Эти нападения подвергли опасности персонал США, гражданских моряков и наших партнёров, поставили под угрозу торговлю и свободу судоходства», — заявил Байден.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.

По данным NBC, по объектам в Йемене были выпущены крылатые ракеты «Томагавк».

В Пентагоне подтвердили, что американские военные в координации со своими партнёрами нанесли удары по хуситам.

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