Пентагон: США в координации с партнёрами нанесли удары по хуситам в Йемене
Американские военные в координации со своими партнёрами нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, сообщили РИА Новости в Пентагоне.
В оборонном ведомстве США пообещали позднее обнародовать детали.
Ранее сообщалось, что США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.
По данным NBC, по объектам в Йемене были выпущены крылатые ракеты «Томагавк».
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