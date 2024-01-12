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Пентагон: США в координации с партнёрами нанесли удары по хуситам в Йемене

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Американские военные в координации со своими партнёрами нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, сообщили РИА Новости в Пентагоне.

В оборонном ведомстве США пообещали позднее обнародовать детали.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.

По данным NBC, по объектам в Йемене были выпущены крылатые ракеты «Томагавк».

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