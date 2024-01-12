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МИД Ирана: удары США и Британии по хуситам в Йемене усилят нестабильность

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Результатом ударов США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене станет усиление нестабильности в регионе. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.
МИД Ирана: удары США и Британии по хуситам в Йемене усилят нестабильность
  • globallookpress.com
  • © Hani Al-Ansi

По словам Канаани, которые приводятся в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства, действия США и Британии призваны отвлечь внимание мирового сообщества от ситуации в секторе Газа.

Также представитель МИД Ирана назвал удар по Йемену произволом и явным нарушением территориальной целостности страны.

Ранее США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.

Позже замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.

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