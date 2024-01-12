МИД Ирана: удары США и Британии по хуситам в Йемене усилят нестабильность
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- © Hani Al-Ansi
По словам Канаани, которые приводятся в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства, действия США и Британии призваны отвлечь внимание мирового сообщества от ситуации в секторе Газа.
Также представитель МИД Ирана назвал удар по Йемену произволом и явным нарушением территориальной целостности страны.
Ранее США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.
Позже замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.