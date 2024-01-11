«Оплот сторонников Москвы»: почему в Литве сравнили русские школы с гетто

Власти Литвы должны сделать так, чтобы русские школы в республике не были «гетто» с плакатами президента России Владимира Путина, считает мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. Таким образом он отреагировал на планы литовского руководства отказаться от русскоязычных школ. С идеей постепенно уйти от преподавания на русском языке в общеобразовательных учебных заведениях по примеру соседних Латвии и Эстонии ранее выступил министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас. С точки зрения аналитиков, слова вильнюсского градоначальника — во многом демонстрация поддержки киевского режима, глава которого прибыл с визитом в Литву для переговоров с местными политиками. При этом эксперты ожидают, что власти прибалтийских стран активизируют курс по ущемлению прав русскоязычного населения.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас призвал власти Литвы не допустить того, чтобы русские школы в республике были «гетто» с плакатами президента России.

«Мы проведём переговоры со специалистами в области образования. Моя позиция будет очень чёткой: мы должны искать меры по улучшению и усилению качества образования в этих школах и сделать так, чтобы они не были некими закрытыми гетто, где тайно висят плакаты (президента РФ Владимира. — RT) Путина», — сказал Бенкунскас, слова которого приводит РИА Новости.

Так он прокомментировал планы литовского руководства отказаться от русскоязычных школ. С идеей постепенно отменить преподавание на русском языке в общеобразовательных школах по примеру соседних Латвии и Эстонии выступил министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас.

Стоит отметить, что вскоре после слов мэра Вильнюса Владимир Зеленский сообщил о прибытии в литовскую столицу, где у него запланированы переговоры с президентом страны Гитанасом Науседой, премьер-министром Ингридой Шимоните, а также с представителями местных политических сил и СМИ.

«Приветственный подарок»

С точки зрения политологов, слова вильнюсского градоначальника, сравнившего русские школы с гетто, неслучайно были произнесены в преддверии визита главы киевского режима. Такого рода заявлениями литовские власти хотят продемонстрировать поддержку украинскому руководству, считают аналитики.

«Это своего рода приветственный подарок Зеленскому. Но риторика мэра Вильнюса отражает и общий курс в Литве, а также в Прибалтике на отмену русского языка, активизацию русофобского тренда, который наблюдался там и раньше», — отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин.

Он считает, что министр образования Литвы таким образом также выразил опасения относительно того, что русская община республики и русскоязычные школы в частности — это «оплот сторонников российского президента и Москвы».

«Он, по сути, признаёт, что фактически в республике существует некий параллельный мир, поддерживающий российские власти. Какими именно будут попытки пресечь подобные явления, сказать сложно. В любом случае можно ожидать призывов закрыть русские школы, а также полностью изменить образовательные программы не в пользу русского языка», — уверен Камкин.

Стоит отметить, что ранее руководитель отдела анализа в области политики национальных меньшинств департамента нацменьшинств Вайва Вежелите-Покладова высказалась против предложения закрыть русские школы, поскольку это, по её мнению, приведёт к «маргинализации» одного национального меньшинства среди прочих.

«Маргинализация одного этноса принесёт ещё больший ущерб нашему государству и разрушит структуру многоэтнического общества, построенного за три десятилетия», — приводит её слова Sputnik Литва.

Председатель Совета национальных общин Даумантас Тодесас выступил со схожей позицией. Он напомнил, что в Литве работают 26 школ с преподаванием на русском языке, которые посещают 14 тыс. учеников, и большинство из них, вероятно — граждане республики. Тодес подчеркнул, что «их выбор нужно уважать».

«Интоксикация русской культурой»

Напомним, на фоне волны русофобии из-за событий на Украине в августе 2022 года в Министерстве образования, науки и спорта Литвы заявили, что ведомство намерено отказаться в литовских и польских школах от преподавания русского языка, который можно выбрать по желанию как второй иностранный. Позднее, в ноябре того же года, в администрации литовского президента подтвердили такие планы, сообщив, что Вильнюс должен постепенно отказаться от преподавания русского языка и как второго иностранного. Между тем, по данным литовского Минобразования, русский язык как второй иностранный остаётся самым популярным у учеников средней школы: в 2022—2023 учебном году его выбрали почти 15 тыс. шестиклассников.

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Несмотря на это, президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что преподавание русского языка в школах — не приоритет для Вильнюса, и призвал сделать ставку на официальные языки стран ЕС.

Однако в декабре 2022 года в Министерстве образования, науки и спорта сообщили, что русский язык как второй иностранный в школах Литвы выбирают по-прежнему превалирующее большинство учащихся — до 68%. Этот факт в ведомстве назвали «ненормальным» и призвали активнее убеждать родителей школьников повлиять на ситуацию. Позднее в том же месяце в министерстве объявили о намерении «перевернуть пирамиду выбора» русского языка как второго иностранного с текущего показателя до 30%.

В феврале 2023-го премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и вовсе выступила за то, чтобы самым популярным вторым иностранным языком в школах страны вместо русского стал польский. Об этом она заявила в эфире радио Znad Wilii, подчеркнув, что это был бы «хороший выбор». По её словам, в литовском обществе якобы «есть определённая интоксикация русской культурой».

«Дискриминация этнических русских»

Вмешательство в работу русских школ соотносится с общим антироссийским курсом литовского государства, констатируют аналитики.

«Русофобия и действия, направленные на дискриминацию этнических русских, русского языка и русского образования, являются традиционной частью политики Вильнюса. Литовская власть, по сути, является нацистской, враждебно настроенной по отношению к русскоязычному населению. На протяжении 30 лет проводится последовательная политика по ущемлению прав русскоговорящих», — сказал в беседе с RT политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

Он добавил, что «речь идёт именно о целенаправленном, поэтапном наступлении на права русскоязычных в Прибалтике, а также на фундаментальное право получения образования на родном языке».

«Несмотря на грубейшие нарушения прав русского нацменьшинства, в Евросоюзе и Совете Европы не предпринимали никаких решительных действий по нормализации ситуации. В нынешних условиях тотальной русофобии в большинстве европейских стран нарушение прав русскоязычных уже стало скорее нормой, чем девиацией», — пояснил Шаповалов.

По его словам, любые попытки защиты прав русскоязычного населения в Прибалтике или других странах ЕС «не вызывают энтузиазма» у европейских правительств и бюрократии, поскольку такие меры идут вразрез «с целями и задачами по борьбе с Россией, которые ставит Брюссель».

Шаповалов прогнозирует, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.

«Скорее всего, политика уничтожения русского образования в Прибалтике продолжится и последуют действия, направленные на полную ликвидацию русского языка», — рассуждает специалист.

Александр Камкин придерживается схожей позиции. По его словам, в высших политических органах ЕС никогда не рассматривали на должном уровне вопрос ущемления прав русскоязычного населения.

«С этим выступали отдельные депутаты в Совете Европы, и выпускались лишь резолюции рекомендательного характера. Но каких-то требований, обязательных к выполнению, к прибалтийским государствам не предъявлялось. А сейчас Россия объявлена агрессором, и притеснение русскоязычных жителей Прибалтики тем более будет игнорироваться европейскими политическими деятелями», — уверен аналитик.

При этом Камкин также напомнил, что в целом в этих республиках схожую политику проводили задолго до обострения отношений РФ с Украиной.

«Никакого вмешательства со стороны европейских структур здесь ожидать не стоит, поскольку власти балтийских государств получили полный карт-бланш на искоренение русского языка, русской культуры. Достаточно вспомнить массовое уничтожение памятников советским солдатам или дореволюционным деятелям Российской империи, установленных в прибалтийских городах», — считает эксперт.

Вильнюс

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Он также предположил, что на вмешательстве в работу русских школ Вильнюс не остановится.