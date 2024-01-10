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Мэр Вильнюса назвал русские школы «гетто с плакатами Путина»

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Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас назвал русские школы «гетто с плакатами Путина».

Как сообщает агентство Sputnik, таким образом он отреагировал на планы властей страны отказаться от русскоязычных школ.

«Моя позиция будет очень чёткой — мы должны искать меры по улучшению и усилению качества образования в этих школах и сделать так, чтобы они не были некими закрытыми гетто, где тайно висят плакаты Путина», — сказал Бенкунскас.

Вместе с этим глава города подчеркнул, что, как он считает, закрытие школ должно быть последним шагом.

Ранее министр образования Литвы Гинтаутас Якштас предложил постепенно отказаться от преподавания на русском языке в общеобразовательных школах.

Президент России Владимир Путин заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в странах Прибалтики.

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