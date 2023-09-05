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Путин заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике

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Президент России Владимир Путин заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в странах Прибалтики.

Об этом глава государства сказал в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа».

Российский лидер отметил, что в данный момент становится очевидно, что в 1945 году нацизм был повержен, но не изжит.

«А героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в Прибалтийских странах, в той же Украине вообще стали нормой, будто и не было Нюрнберга», — подчеркнул он.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что нынешние украинские власти давно превратили русофобию в товар.

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