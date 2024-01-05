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Министр образования Литвы предложил отказаться от образования на русском языке

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Министр образования Литвы Гинтаутас Якштас предложил в эфире радио Žinių постепенно отказаться от преподавания на русском языке в общеобразовательных школах по примеру соседних Латвии и Эстонии.

По его словам, латыши и эстонцы не только отказались от школ, где язык обучения русский, но и идут по пути, чтобы не преподавать русский язык как иностранный.

«Видимо, нам следует поучиться у наших соседей, мы должны ориентироваться на языки Евросоюза», — сказал Якштас.

При этом он добавил, что Министерство образования, науки и спорта Литвы в течение нескольких недель представит проект отказа от обучения на русском языке.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявила, что солдаты ВСУ, общающиеся между собой на русском языке, негативно влияют на ход конфликта с Россией.

Также глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказываться от английского языка глупо, важно не впадать в крайности.

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