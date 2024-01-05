Министр образования Литвы предложил отказаться от образования на русском языке
По его словам, латыши и эстонцы не только отказались от школ, где язык обучения русский, но и идут по пути, чтобы не преподавать русский язык как иностранный.
«Видимо, нам следует поучиться у наших соседей, мы должны ориентироваться на языки Евросоюза», — сказал Якштас.
При этом он добавил, что Министерство образования, науки и спорта Литвы в течение нескольких недель представит проект отказа от обучения на русском языке.
Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявила, что солдаты ВСУ, общающиеся между собой на русском языке, негативно влияют на ход конфликта с Россией.
Также глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказываться от английского языка глупо, важно не впадать в крайности.