«Подстрекательство идёт со стороны Запада»: в России указали на попытки «третьих сил» спровоцировать протесты в Сербии

В Москве не сомневаются, что власти Сербии примут все необходимые меры и обеспечат законность в республике, заявил Дмитрий Песков на фоне прошедших в Белграде беспорядков, устроенных участниками протестной акции прозападной оппозиции. По мнению официального представителя Кремля, в этом процессе очевидно присутствие «третьих сил». Как сообщил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко после встречи с сербским лидером Александром Вучичем, у Белграда есть неопровержимые данные, что подстрекательство идёт со стороны Запада. Очевидны попытки раскачать ситуацию в Сербии, используя техники «майданных переворотов», констатировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

За акциями протеста и беспорядками в Белграде стоят «третьи силы». Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде. Это то, что мы наблюдаем. Мы не сомневаемся, что руководство республики обеспечит законность в стране», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что в Сербии существует внутреннее законодательство, избирательные органы, также есть наблюдатели, которые «не фиксировали каких-либо нарушений, способных поставить под сомнение легитимность состоявшихся выборов».

Официальный представитель Кремля отдельно отметил, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела, тем более во внутренние дела «союзнической и партнёрской Сербии».

«Всё, что происходит, — это исключительно внутреннее дело Сербии. В Сербии есть законное, легитимное руководство, которое, по нашему убеждению, способно принять все необходимые меры», — заключил он.

Что известно о протестах в Белграде после парламентских выборов

Утром 25 декабря президент Сербии Александр Вучич провёл встречу с послом РФ в Сербии Александром Боцаном-Харченко. Глава государства проинформировал российского дипломата о ночных беспорядках в Белграде. Эту информацию подтвердил сам Боцан-Харченко.

«Я тут не буду и не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительный разговор и доверительная информация, но данные у него неопровержимые о том, что подстрекательство идёт и поддержка со стороны Запада, — сказал он. — Понимая, что и в Белграде планы не осуществимы спокойным, мирным путём, оппозиция тут же приступила к протестам, которые поощряются, поддерживаются извне».

По его словам, налицо попытки раскачать власть действующего президента Сербии, что связано с его твёрдой позицией по неприсоединению к антироссийским санкциям и относительно непризнания Косова: «Запад это раздражает со страшной силой».

По мнению дипломата, протесты в Сербии будут продолжаться, поскольку на Западе настроены на то, чтобы «какими-то путями усадить оппозицию в Белграде».

«По тем же хорошо известным схемам и примерам уже нашлись несколько дней назад, когда протесты только затевались, желающие с Запада, из Европарламента, которые предложили свои кандидатуры, чтобы стать посредниками между «майданом» и властью и среди прочего договариваться о чём-то, непонятно о чём, и пораздавать печенье, срок годности которого, наверное, истёк», — добавил он.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очевидными попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в Сербии, используя техники «майданных переворотов».

«Строгое следование букве и духу Конституции страны, уважение к выбору сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы своей страны, — единственно возможная реакция», — сказала она в разговоре с ТАСС.

«Независимая позиция Вучича не устраивает коллективный Запад»

Беспорядки в Белграде устроили спецслужбы западных стран. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Всё идёт по определённой технологии. Мы все прекрасно помним, как страну разваливали, чего добились, сколько это стоило жизней граждан бывшей Югославии. Понятно, что независимая позиция Александра Вучича не устраивает коллективный Запад и они делают всё возможное, чтобы раскачать ситуацию в стране», — заявил собеседник RT.

В свою очередь профессор НИУ ВШЭ Екатерина Энтина отметила, что в ближайшие дни могут быть усиления протестов «с большими беспорядками и попытками спровоцировать власть на жёсткий ответ, чтобы пролилась кровь».

«Это связано с тем, что оппозиции надо торопиться и всё успеть до Нового года. Задача Вучича — максимально аккуратно вот эту неделю провести и выйти на решения, не позволяющие оппозиции добиться политических дивидендов, на которые они рассчитывают», — считает эксперт.

В свою очередь профессор МГИМО Елена Пономарёва подчеркнула наличие у оппозиции кураторов за рубежом.

«Это, конечно, удар по Вучичу. Он не демонизирует Россию и старается поддерживать хорошие отношения, — сказала она. — Американские и европейские политики на второй-третий день после выборов стали говорить, что хорошо бы пересмотреть результаты».

Беспорядки в Белграде

Вечером 24 декабря прозападный оппозиционный блок «Сербия против насилия» устроил акцию протеста, которая переросла в попытку штурма городского парламента Белграда. В результате беспорядков пострадали двое полицейских, задержаны 35 человек.

Протестная акция была устроена спустя неделю после того, как в Сербии на досрочных парламентских выборах победила пропрезидентская коалиция «Сербия не должна останавливаться». Второе место в голосовании заняла именно «Сербия против насилия».

Президент Сербии Александр Вучич указал на веские доказательства того, что беспорядки планировались извне. «Мы будем преследовать всех, кто в этом участвовал, включая политиков. Некоторые были достаточно умны, чтобы скрыться, некоторые — нет», — говорил Вучич.

Как позднее сообщила премьер республики Ана Брнабич, информацией об этом с Белградом делилась Москва.

«Возможно, это не найдёт понимания на Западе, но сегодня вечером я особенно чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить российские спецслужбы, у которых была эта информация и которые поделились ею с нами», — заявила она.