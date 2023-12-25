«Есть веские доказательства того, что хаос готовили заранее»: что известно о беспорядках в Белграде

Вечером 24 декабря прозападный оппозиционный блок «Сербия против насилия» устроил акцию протеста, которая переросла в попытку штурма городского парламента Белграда. В результате беспорядков пострадали двое полицейских, задержаны 35 человек. Президент Сербии Александр Вучич указал на веские доказательства того, что подобные действия планировались извне. Он также поблагодарил спецслужбы стран-партнёров, которые предупреждали руководство Сербии о подготовке в стране «цветной революции». Как позднее сообщила премьер республики Ана Брнабич, информацией с Белградом делилась Москва. При этом исполняющий обязанности мэра сербской столицы назвал беспорядки в городе «майданизацией». Подробнее о попытке организации «цветной революции» в Сербии — в материале RT.

Вечером 24 декабря в Белграде состоялась масштабная акция протеста прозападного оппозиционного блока «Сербия против насилия», потерпевшего поражение на внеочередных парламентских выборах неделей ранее. Протестующие требовали аннулировать результаты голосования, в котором победила коалиция президента страны Александра Вучича «Сербия не смеет останавливаться».

В ходе демонстрации её участники дважды попытались взять штурмом здание Городского совета (белградский парламент). Протестующие разбивали дубинками окна и двери городского парламента Белграда. Всего в нападении участвовало около 3 тыс. человек.

На место событий прибыл глава МВД Сербии Братислав Гашич. Ближе к полуночи силовики начали разгон протестующих, применив слезоточивый газ. При этом, по словам премьер-министра Сербии Аны Брнабич, полицейским дан приказ не реагировать на провокации, чтобы не допустить кровопролития.

AP

© Darko Vojinovic

На этом фоне Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности Сербии. После него он сообщил о задержании 35 человек. При этом двое полицейских получили серьёзные ранения, их забросали кусками бетона.

«Сегодня была предпринята попытка силового захвата государственных учреждений. Мы спросим у многих иностранцев, почему они молчали об этом. Полиция выдержала жестокие нападения. Тактически вы действовали очень хорошо», — сказал он.

«У нас есть веские доказательства того, что хаос готовили заранее», — добавил Вучич.

По его словам, сербские власти будут преследовать всех зачинщиков, включая политиков, которые участвовали в беспорядках.

«Завтра (25 декабря. — RT) полиция предоставит все доказательства того, что они уничтожили. Мы будем преследовать всех, кто в этом участвовал, включая политиков. Некоторые были достаточно умны, чтобы скрыться, некоторые — нет», — пояснил он.

Спецназ разгоняет протестующих у здания парламента в Белграде

Он также сообщил, что утром 25 декабря встретится с послом России Александром Боцаном-Харченко и поблагодарил спецслужбы государств-партнёров, которые предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках.

«Народу Сербии не следует беспокоиться. Мы победим, не сомневайтесь. Мы защитим избирательную волю народа и демократию», — заключил президент.

Позднее Ана Брнабич подтвердила, что именно Москва предупреждала Белград о возможной попытке осуществления цветной революции.

«Могу только сказать спасибо, возможно, это не найдёт понимания на Западе, но сегодня вечером я особенно чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить российские спецслужбы, у которых была эта информация и они поделились ею с нами. А затем мы поделились со всеми остальными. А все остальные говорили: «Ну, это российская дезинформация, это распространение фейковых новостей», — заявила премьер-министр Сербии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова утром 25 декабря прокомментировала события, произошедшие накануне вечером в Белграде.

«Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов». Строгое следование букве и духу конституции страны, уважение к выбору сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы своей страны — единственно возможная реакция», — сказала она в разговоре с ТАСС.

В свою очередь, исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич продемонстрировал общественности ущерб, который нанесли протестующие зданию городского парламента.

«Сейчас вы видите, насколько термин «майданизация» был правдив. Это нормальный человек не может «разжевать», а тем более комментировать. Снова говорю всем, кто не думает как я, что если вы путём анархии попытаетесь прийти к власти, то уничтожите государство, которое завтра не сможет защитить народ, за который вы думаете, что боретесь», — написал он в соцсетях.

17 декабря на досрочных парламентских выборах в Сербии победила пропрезидентская коалиция «Сербия не должна останавливаться», в которую входит правящая Сербская прогрессивная партия. Второе место заняла оппозиционная коалиция «Сербия против насилия».

Как отмечал тогда Александар Вучич, коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит большинство мест в парламенте республики. По его словам, была одержана абсолютная победа.