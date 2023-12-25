Вучич проинформировал российского посла Боцан-Харченко о беспорядках в Белграде
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«Проинформировал посла Боцан-Харченко о ночных беспорядках в Белграде и повторил, что сделаем всё, чтобы сохранить безопасность граждан и нашу Сербию», — цитирует Вучича РИА Новости.
Он уточнил, что на протестах оппозиции двое полицейских получили серьёзные травмы и задержаны более 35 демонстрантов.
Ранее сообщалось, что встреча Боцан-Харченко и Вучича завершилась.
Российский посол заявил, что информация Вучича о подстрекательстве протестов в стране со стороны Запада является неопровержимой.