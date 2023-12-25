Вучич проинформировал российского посла Боцан-Харченко о беспорядках в Белграде

Сербский лидер Александр Вучич сообщил послу России в Сербии Александру Боцан-Харченко о беспорядках в Белграде.

«Проинформировал посла Боцан-Харченко о ночных беспорядках в Белграде и повторил, что сделаем всё, чтобы сохранить безопасность граждан и нашу Сербию», — цитирует Вучича РИА Новости.

Он уточнил, что на протестах оппозиции двое полицейских получили серьёзные травмы и задержаны более 35 демонстрантов.

Ранее сообщалось, что встреча Боцан-Харченко и Вучича завершилась.

Российский посол заявил, что информация Вучича о подстрекательстве протестов в стране со стороны Запада является неопровержимой.