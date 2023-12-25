Посол России: данные Сербии о подстрекательстве протестов Западом неопровержимы
Посол России в Сербии заявил о поддержке протестов в стране извне
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- © Darko Vojinovic
В эфире телеканала «Россия 24» он подчеркнул, что оппозиция проводит протесты, которые поддерживаются извне. По словам посла, об этом говорил Вучич, однако Боцан-Харченко заявил, что не будет вдаваться в подробности.
«Но данные о том, что подстрекательство и поддержка идёт со стороны Запада, у него неопровержимые», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что посол России прибыл на встречу с Вучичем из-за протестов в Белграде.