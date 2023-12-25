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Посол России: данные Сербии о подстрекательстве протестов Западом неопровержимы

Посол России в Сербии заявил о поддержке протестов в стране извне

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Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что информация сербского лидера Александра Вучича о подстрекательстве протестов в стране со стороны Запада является неопровержимой.
Посол России: данные Сербии о подстрекательстве протестов Западом неопровержимы
  • AP
  • © Darko Vojinovic

В эфире телеканала «Россия 24» он подчеркнул, что оппозиция проводит протесты, которые поддерживаются извне. По словам посла, об этом говорил Вучич, однако Боцан-Харченко заявил, что не будет вдаваться в подробности.

«Но данные о том, что подстрекательство и поддержка идёт со стороны Запада, у него неопровержимые», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что посол России прибыл на встречу с Вучичем из-за протестов в Белграде.

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