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Депутат Чепа: позиция Вучича не устраивает коллективный Запад

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Ангелина Шурпина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщение о задержании 35 человек в ходе беспорядков у здания парламента в Белграде.
Депутат Чепа: позиция Вучича не устраивает коллективный Запад
  • AP
  • © Darko Vojinovic

По мнению депутата, беспорядки устроили спецслужбы западных стран.

«Всё идёт по определённой технологии. Мы все прекрасно помним, как страну разваливали, чего добились, сколько это стоило жизней граждан бывшей Югославии. Понятно, что независимая позиция (Александра. — RT) Вучича не устраивает коллективный Запад, и они делают всё возможное, чтобы раскачать ситуацию в стране», — объяснил Чепа.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании 35 человек в ходе беспорядков у здания парламента в Белграде.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация в Сербии свидетельствует о попытках Запада раскачать ситуацию, используя техники «майданных переворотов».

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