Захарова: Запад использует техники «майданных переворотов» в Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация в Сербии свидетельствует о попытках Запада раскачать ситуацию, используя техники «майданных переворотов».

РИА Новости

«Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов», — цитирует её РИА Новости. Захарова добавила, что строгое следование Конституции страны, а также уважение к духу народа Сербии, который голосовал за собственные интересы, являются единственно возможной реакцией. Ранее исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич назвал беспорядки в городе «майданизацией».