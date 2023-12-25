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Захарова: Запад использует техники «майданных переворотов» в Сербии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация в Сербии свидетельствует о попытках Запада раскачать ситуацию, используя техники «майданных переворотов».
Захарова: Запад использует техники «майданных переворотов» в Сербии
  • РИА Новости

«Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов», — цитирует её РИА Новости.

Захарова добавила, что строгое следование Конституции страны, а также уважение к духу народа Сербии, который голосовал за собственные интересы, являются единственно возможной реакцией.

Ранее исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич назвал беспорядки в городе «майданизацией».

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