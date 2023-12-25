Захарова: Запад использует техники «майданных переворотов» в Сербии
- РИА Новости
«Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов», — цитирует её РИА Новости.
Захарова добавила, что строгое следование Конституции страны, а также уважение к духу народа Сербии, который голосовал за собственные интересы, являются единственно возможной реакцией.
Ранее исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич назвал беспорядки в городе «майданизацией».