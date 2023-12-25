Опрошенные RT аналитики назвали причины беспорядков в Сербии

Профессор НИУ ВШЭ Екатерина Энтина и профессор МГИМО Елена Пономарёва в беседе с RT рассказали о причинах беспорядков в Сербии.

«Весь этот процесс неприятен тем, что Запад показывает Вучичу, что в любой момент, как только он перестанет их устраивать как партнёр и переговорщик, они могут создать вот такую ситуацию беспорядков и будут этот потенциал наращивать», — считает Энтина.

По её словам, в ближайшие дни могут быть усиления протестов «с большими беспорядками и попытками спровоцировать власть на жёсткий ответ, чтобы пролилась кровь».

«Это связано с тем, что оппозиции надо торопиться и всё успеть до Нового года», — заявила она.

В свою очередь Пономарёва подчеркнула наличие кураторов за рубежом у оппозиции.

«Американские и европейские политики на второй-третий день после выборов стали говорить, что хорошо бы пересмотреть результаты… Направленность против Вучича — это может быть правдой. Он не демонизирует Россию и старается поддерживать хорошие отношения», — сказала профессор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация в Сербии свидетельствует о попытках Запада раскачать ситуацию, используя техники «майданных переворотов».

Исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич назвал беспорядки в городе «майданизацией».