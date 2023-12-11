Без статуса: почему Нарендра Моди назвал историческим решение Верховного суда Индии по Кашмиру

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал решение Верховного суда по территории Джамму и Кашмир, назвав его историческим. Ранее индийский ВС поддержал отмену специального статуса штата. Таким образом, суд закрепил решение парламента Индии и властей, принятое в 2019 году после очередного пограничного конфликта с Пакистаном. Территория Кашмира фактически поделена между Индией и Пакистаном, хотя каждая сторона претендует на полный контроль над регионом. Эксперты отмечают, что Нью-Дели отменяет специальный статус региона, чтобы глубже интегрировать его в индийскую федерацию.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал историческим решение Верховного суда страны по прекращению особого статуса территории Джамму и Кашмир.

«Это громогласная декларация надежды, прогресса и единства для наших братьев и сестёр в Джамму, Кашмире и Ладакхе», — говорится в заявлении Моди в соцсети X.

По словам индийского премьер-министра, статья об особом статусе пагубно сказывалась на благосостоянии наименее обеспеченных слоёв общества в Джамму и Кашмире. Теперь центральные власти гарантируют им, что всё население региона сможет насладиться плодами прогресса.

«Сегодняшнее решение — это не просто судебное постановление, это луч надежды, обещание лучшего будущего и свидетельство нашей общей решимости построить более сильную и сплочённую Индию», — подчеркнул он.

Решение Верховного суда

11 декабря Верховный суд Индии постановил, что статья Конституции об особом статусе Джамму и Кашмира была временным положением. Таким образом, суд признал соответствующим Конституции решение парламента от 2019 года, который это положение упразднил.

«Статья 370 была временной мерой, принятой в связи с военной обстановкой в штате», — приводит Reuters комментарий главы ВС Индии Дхананджая Чандрачуда.

Верховный суд Индии также распорядился провести в регионе выборы к 30 сентября 2024 года.

Индийский премьер Нарендра Моди

© AP Photo/Manish Swarup

В 2019 году правительство Индии объявило о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две территории, имеющие меньше прав, чем полноценный штат.

До этого Джамму и Кашмир обладал особой автономией. Например, большинство законов, принимаемых в Нью-Дели, также должны были проходить одобрение ассамблеи штата. Жители других регионов Индии не могли покупать там землю, штат имел свой флаг и обладал рядом других преимуществ.

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Территория Кашмира фактически поделена между Индией и Пакистаном, при этом каждая сторона претендует на полный контроль над регионом. После раздела владений Британской империи в 1947 году на Индию и Пакистан статус региона Кашмир не был закреплён в официальных соглашениях о границах.

Территория региона разделена на индийский штат Джамму и Кашмир, контролируемый Пакистаном Гилгит-Балтистан и непризнанное государство Азад Кашмир. Кроме того, небольшую часть исторического Кашмира контролирует Китай.

Статус региона — центральная причина вражды между Индией и Пакистаном, которые дважды воевали из-за Кашмира: в 1947 и 1965 годах. В 1980-х там активизировались сепаратисты, которые требовали отделения от Индии, в том числе под исламистскими лозунгами.

В начале 2019 года в результате атаки террориста-смертника в Кашмире погибли около 40 человек. Инцидент привёл к новому локальному конфликту, в рамках которого правительство Нарендры Моди санкционировало воздушные удары по пакистанской территории.

ВС Пакистана и Индии вступили в бои, а пакистанские военные обстреляли населённые пункты штата Джамму и Кашмир. Отдельные перестрелки и столкновения между сторонами продолжались до марта 2019 года.

Через несколько месяцев индийский парламент проголосовал за изменение статуса Джамму и Кашмира.

Государство в государстве

«Кашмир в течение нескольких десятилетий был центром сепаратистского движения. Через Пакистан и Афганистан туда засылались оружие и боевики, они нападали на армию и совершали жестокие акции. Значительная часть индусского населения Кашмира просто была вынуждена покинуть родные дома и деревни. Поэтому правительство Моди в 2019 году пошло на жёсткий шаг по отмене специального статуса Джамму и Кашмира, чтобы консолидировать страну», — отметила в беседе с RT доктор исторических наук Евгения Ванина.

Индийские военные в Кашмире

© AP Photo/Mukhtar Khan

Эксперт отметила, что в первые годы независимости Индии регион получил очень большую автономию.

«Он стал почти государством в государстве, что, конечно, не способствовало единству страны. Там не действовали многие индийские законы», — подчеркнула собеседница RT.

Текущее решение, которое закрепляет действия индийского правительства, вряд ли приведёт к новому прямому обострению между Индией и Пакистаном, считает Евгения Ванина.

«Пакистан вряд ли сможет что-то сделать, так как сепаратистское движение, которое можно было бы поддержать в Кашмире, за это время сильно ослабло. Индийская армия достаточно жёстко подавила его. Кроме того, какая альтернатива у кашмирцев жизни в составе Индии? Пакистан не самая процветающая страна. Полная независимость и от Нью-Дели, и от Исламабада тоже невозможна. В конце концов самим кашмирцам это тоже всё надоело. После решения 2019 года его экономика (Кашмира. — RT) стала расти, начал возрождаться туризм, который ранее отсутствовал из-за террористической активности. А ведь на одном туризме можно делать очень большие деньги, ведь это невероятно живописное место», — пояснила политолог.

Джамму и Кашмир имел особый статус из-за того, что у властей Индии не было возможности устранить противоречия, вызванные разделением исторического Кашмира в XX веке, однако теперь ситуация изменилась, отметила в разговоре с RT руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

«Сейчас Нью-Дели исходит из того, что ситуация в Джамму и Кашмире стабилизировалась и регион может войти в состав Индии на правах штата. Моди назвал это историческим решением, так как есть надежда на то, что возвращение статуса штата ещё больше стабилизирует положение. Кроме того, это укрепит позицию Индии в диалоге с Пакистаном», — подчеркнула эксперт.

При этом Исламабад вряд ли одобрит этот шаг, считает Татьяна Шаумян.

«Отношения между Индией и Пакистаном могут обостриться. При этом в случае нового конфликта Исламабаду не приходится рассчитывать на победу, он в более уязвимом положении. И в прошлых вооружённых конфликтах победителем каждый раз становилась Индия. Вряд ли кто-то, например Соединённые Штаты, будет вмешиваться в ситуацию и поддерживать Пакистан, ведь они укрепляют отношения с Индией. Так что у Исламабада нет прямых возможностей повлиять на это решение», — заключила политолог.