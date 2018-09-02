«Практика безвозмездной помощи прекращается»: почему США отказались от продления финансовой поддержки Пакистана

Пакистан не получит запланированных $300 млн помощи от Пентагона, заявили в американском военном ведомстве. Власти США считают, что Исламабад не прилагает достаточно усилий в поддержке стратегии Вашингтона в Южной Азии. Ранее американский лидер Дональд Трамп обвинил пакистанские власти в пособничестве террористам. В числе причин охлаждения отношений эксперты называют отказ Вашингтона от безвозмездной помощи другим странам и выход Пакистана из зоны влияния Соединённых Штатов.

Пентагон заявил, что принял окончательное решение прекратить программу выделения помощи Пакистану в размере $300 млн. Об этом американское военное ведомство сообщило всего за несколько дней до запланированного визита в Исламабад госсекретаря США Майка Помпео и главы комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда. В качестве причины было указано недостаточное количество решительных действий со стороны Исламабада по поддержке стратегии США в Южной Азии.

«В связи с отсутствием решительных действий по поддержке стратегии по Южной Азии оставшиеся $300 млн будут направлены на другие программы», — приводит Reuters заявление официального представителя Пентагона Коуна Фолкнера.

Фолкнер пояснил, что эти деньги будут потрачены Пентагоном на «неотложные нужды» после одобрения конгрессом. Ранее, в январе 2018 года, Пентагон отказался от реализации программы помощи Пакистану в размере $500 млн. Таким образом, общая сумма «сэкономленных» средств составила $800 млн.

Всего Пакистан с 2002 года получил от США более $33 млрд помощи, из них $14 млрд по линии Пентагона.

«Практически не помогают»

Программа, которая называлась «Фонд поддержки коалиции», была приостановлена после того, как Дональд Трамп обвинил Пакистан во «лжи и обмане», которые США якобы получили в обмен на финансовую помощь.

«Соединённые Штаты по ошибке передали Пакистану более $33 млрд финансовой помощи за последние 15 лет, в ответ они не дали нам ничего, кроме лжи и обмана, держа наших лидеров за дураков. Они укрывают террористов, за которыми мы охотимся в Афганистане, и практически не помогают. Такого больше не будет!» — сообщил Трамп на своей странице в Twitter в январе 2018 года.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018

«Мы больше не можем молчать о безопасных гаванях в Пакистане для террористических организаций, талибов и других групп, представляющих угрозу в регионе и за его пределами», — заявил Трамп в сентябре 2017 года.

Официальный Исламабад объяснил резкую риторику американского лидера обидой на неудачи армии США на афганской территории.

«Трамп разочарован поражением США в Афганистане. Это единственная причина, по которой он бросается обвинениями в сторону Пакистана», — заявил министр иностранных дел Хаваджа Мухаммад Асиф.

Reuters

Ещё в 2011 году Барак Обама объявил о начале вывода американского военного контингента из Афганистана. Однако в 2015 году это решение было пересмотрено, а вывод войск приостановлен. На данный момент в Афганистане находятся около 15 тыс. американских солдат.

Потеря сферы влияния

Решение отказаться от помощи Пакистану является частью общей тенденции, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Он отметил, что Вашингтон в целом прекратил выделять значительные суммы на военные нужды других стран.

«У Америки больше нет на это денег, в бюджет были включены резкие ограничения. Практика безвозмездной помощи прекращается, и США переходят на коммерческую основу. Если разные страны хотят получать военную помощь, теперь они должны платить за это: суверенитетом, лояльностью либо чем-то иным, что будет выгодно США», — сказал Васильев в интервью RT.

По словам эксперта, осложнения американо-пакистанских отношений начались после презентации Трампом новых планов Вашингтона в отношении Афганистана.

«Когда Трамп провозгласил свою новую стратегию в Афганистане, в ней было прямо указано, что если талибы будут укрываться на пакистанской территории, США оставляют за собой право их там преследовать и наносить по ним удары без всякого согласования с властями Пакистана», — пояснил Владимир Васильев.

Эксперт добавил, что при Трампе вместо помощи Пакистану Америка взяла курс на улучшение отношении с Индией, чтобы сыграть на индийско-китайских противоречиях.

«Америка протянула руку дружбы Индии и в военном плане, вплоть до того что корпорация Lockheed присвоила этой стране статус особого партнёра на уровне союзника НАТО. Кроме того, администрация Вашингтона рассматривает планы строительства завода по сборке истребителей F-16 на территории Индии, что является беспрецедентным шагом», — рассказал эксперт.

Решение Пентагона и Трампа о прекращении финансовой поддержки Пакистана говорит о том, что ещё одна азиатская страна выходит из сферы влияния Америки и Запада, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. По его словам, здесь играет роль целый комплекс разных факторов, но главным из них является желание Пакистана проводить самостоятельную политику в регионе.

«Это страна, которая занимает очень важное геополитическое положение в мире и обладает неплохими перспективами. Прекращение помощи со стороны США будет с избытком компенсировано за счёт друзей Пакистана, которых у него немало — недавно он стал членом Шанхайской организации сотрудничества. Россия и Китай постараются сделать так, чтобы этот разрыв не сказался на военной безопасности региона», — пояснил Батюк в беседе с RT.