«Выносят эскалацию на совершенно иной уровень»: в МИД отреагировали на заявление израильского министра о ядерном оружии

Представители Израиля заявлениями о возможности применения ядерного оружия для удара по сектору Газа выносят эскалацию конфликта на совершенно иной уровень, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также отметила, что ситуация вызывает множество вопросов. Ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху допустил возможность сброса атомной бомбы на сектор Газа, после чего был отстранён от участия в заседаниях кабмина.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявление израильского министра о возможности применения ядерного оружия для удара по сектору Газа вызывает множество вопросов.

«Это вызвало огромное количество вопросов. Вопрос номер один: получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия? Следующие вопросы, которые появились у всех: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?» — сказала она в эфире «Соловьёв.LIVE».

По её словам, подобные заявления со стороны Израиля «выносят эскалацию на совершенно иной уровень».

5 ноября министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что власти страны рассматривают возможность нанесения ядерного удара по сектору Газа. После этого канцелярия премьер-министра Израиля отстранила его от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления. При этом в СМИ назвали это решение бессмысленным, поскольку с 7 октября подобные заседания вовсе не проводятся.

Вопрос контроля над сектором Газа

Израиль не пойдёт на прекращение огня в секторе Газа, пока не будут освобождены заложники. Такое мнение высказал в интервью американскому телеканалу ABC премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, возможны короткие тактические паузы для того, чтобы впустить гуманитарные грузы или позволить выйти заложникам, но не общее прекращение огня.

«Думаю, это помешает военным усилиям. Помешает нашим усилиям по освобождению заложников, ведь единственное, что действует на этих преступников из ХАМАС, ― это военное давление, которое мы оказываем», — сказал он.

Нетаньяху также сказал, что управлять сектором Газа должны те, кто не хочет идти путём палестинского движения ХАМАС.

«Полагаю, в течение неопределённого периода времени общую ответственность за безопасность будет нести Израиль, поскольку мы видели, что происходит, когда на нас этой ответственности нет».

Как пишет портал The Times of Israel, Израиль впервые официально заявляет о готовности контролировать сектор Газа. При этом в администрации президента США Джо Байдена ранее выразили несогласие с подобными намерениями еврейского государства, предупредив его представителей, что они могут «увязнуть» в секторе Газа.

6 ноября координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что будущее сектора Газа после завершения боевых действий ещё не определено.

«Это остаётся предметом дискуссий, которые мы ведём с Израилем и партнёрами в регионе. Мы ещё не достигли того этапа, где можно было бы обрисовать конкретные решения», — сказал он.

Наряду с этим госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что планов по полной эвакуации палестинцев из сектора Газа нет. Об этом он заявил в ходе переговоров с главой МИД Турции Хакан Фидан, которые состоялись 5—6 октября.

Как пишет газета Hurriyet, американский дипломат заявил, что США намерены активизировать усилия для предотвращения гибели гражданских и увеличить объёмы поставки гуманитарной помощи палестинцам. При этом указывается, что представители США предпочитают использовать слово «пауза», а не «перемирие», говоря об урегулировании палестино-израильского конфликта.

Свыше 10 тыс. погибших в секторе Газа

Как сообщили в Минздраве Палестинской автономии, с начала нового витка напряжённости в анклаве погибли более 10 тыс. человек, в том числе около 4,1 тыс. детей. При этом порядка 70% палестинцев были вынуждены покинуть свои дома.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что из 10 тыс. погибших «несколько тысяч» приходятся на бойцов палестинского движения ХАМАС.

Наряду с этим телеканал Al Jazeera пишет о более чем 25 тыс. пострадавших и сотнях людей, которые остаются под завалами. При этом по меньшей мере 16 из 35 больниц в Газе не работают, а 51 из 72 клиник первичной медико-санитарной помощи полностью закрылись.

«Это бросает вызов человечности», — написал в соцсетях заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Ранее в ООН сообщили о крупнейших потерях в организации из-за ситуации в секторе Газа. С начала нового витка напряжённости (7 октября) погибли уже 88 сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Беженцам в лагере на юге сектора Газа приходится ждать по три часа в очереди, чтобы помыться. В этой части анклава находятся тысячи переполненных палаток. У людей серьёзная нехватка предметов первой необходимости. Нет ни холодильников, ни газовых плит, сообщила корреспондент RT Раван ас-Сурани.