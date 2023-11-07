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Ожесточённые бои ХАМАС с силами ЦАХАЛ идут на юге Газы

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Ожесточённые бои израильских военных с бойцами ХАМАС происходят на юге города Газа.
Ожесточённые бои ХАМАС с силами ЦАХАЛ идут на юге Газы
  • AP

Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его данным, «тяжёлые бои завязались в районах Аль-Сабра и Тель-аль-Хава на юге Газы».

«Бойцы сопротивления ведут ожесточённые бои с израильскими силами, которые пытаются продвигаться в Тель-аль-Хаве на юге города Газа», — сообщает телеканал.

Уточняется, что израильская авиация наносит удары по жилым кварталам в районе Аль-Сабра.

Ранее сообщалось, что Израиль нанёс авиаудар по психиатрической больнице в секторе Газа.

Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом международной дипломатии.

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