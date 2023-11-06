Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом дипломатии

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом международной дипломатии.

Об этом он сказал во время своего выступления с программной речью на ежегодной конференции послов ЕС.

«Происходящая трагедия на Ближнем Востоке — это результат коллективного политического и морального провала. И израильский, и палестинский народы платят высокую цену за этот провал, и она будет только расти», — цитирует его ТАСС.

По его словам, страны были формально привержены решению на основе двух государств, но «без реальной дорожной карты, чтобы достичь результата».

Ранее Боррель призвал привлечь к ответственности виновных в ударе по больнице в Газе.