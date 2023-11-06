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Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом дипломатии

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом международной дипломатии.
Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом дипломатии
  • AP
  • © Ng Han Guan

Об этом он сказал во время своего выступления с программной речью на ежегодной конференции послов ЕС.

«Происходящая трагедия на Ближнем Востоке — это результат коллективного политического и морального провала. И израильский, и палестинский народы платят высокую цену за этот провал, и она будет только расти», — цитирует его ТАСС.

По его словам, страны были формально привержены решению на основе двух государств, но «без реальной дорожной карты, чтобы достичь результата».

Ранее Боррель призвал привлечь к ответственности виновных в ударе по больнице в Газе.

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