МИД Палестины: Израиль нанёс авиаудар по психиатрической больнице в секторе Газа
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Об этом палестинское министерство написало в соцсети X (бывший Twitter).
«Израильские оккупационные самолёты нанесли удар по единственной психиатрической больнице в секторе Газа», — говорится в сообщении.
Кроме того, Израиль ударил по офтальмологической больнице, добавили в ведомстве.
Ранее сотни людей пострадали и погибли при ударе Израиля по больнице «Аль-Шифа» в Газе.
Также в Палестине заявили, что Израиль обстрелял машину скорой помощи в Газе.