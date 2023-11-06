МИД Палестины: Израиль нанёс авиаудар по психиатрической больнице в секторе Газа

В МИД Палестины сообщили, что Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по единственной психиатрической больнице на территории сектора Газа.

Об этом палестинское министерство написало в соцсети X (бывший Twitter).

«Израильские оккупационные самолёты нанесли удар по единственной психиатрической больнице в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Кроме того, Израиль ударил по офтальмологической больнице, добавили в ведомстве.

Ранее сотни людей пострадали и погибли при ударе Израиля по больнице «Аль-Шифа» в Газе.

Также в Палестине заявили, что Израиль обстрелял машину скорой помощи в Газе.