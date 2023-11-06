«Это должно прекратиться»: в ООН сообщили о крупнейших потерях в организации из-за ситуации в секторе Газа

Почти 90 сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам погибли в секторе Газа с 7 октября. По данным ООН, это крупнейшие потери организации в ходе одного конфликта. На этом фоне главы гуманитарных ведомств ООН призвали международное сообщество добиться от сторон палестино-израильского конфликта немедленного прекращения огня. Согласно имеющимся сведениям, к данному моменту в Израиле зафиксировано около 1,4 тыс. погибших, в секторе Газа — 9,5 тыс. погибших, в том числе 3,9 тыс. детей.

Организация Объединённых Наций понесла крупнейшие в истории потери в ходе одного конфликта. Это следует из совместного заявления глав гуманитарных ведомств всемирной организации по ситуации в Израиле и на палестинской территории.

Согласно данным на 5 ноября, с начала нового витка напряжённости (7 октября) в секторе Газа погибли уже 88 сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

«Нам необходимо немедленно добиться гуманитарного прекращения огня. Прошло 30 дней. Довольно. Это должно прекратиться немедленно», — говорится в заявлении.

В документе также приводятся сведения от официальных структур Израиля и Палестины по количеству пострадавших и погибших.

Так, в Израиле жертвами эскалации конфликта стали около 1,4 тыс. человек, тысячи получили ранения. К тому же в заложники взято свыше 200 израильтян, в том числе дети, а десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

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При этом представители ООН назвали возмутительной ситуацию, в которой оказались мирные жители в секторе Газа. Там оказались в блокаде около 2,2 млн палестинцев. При этом погибли почти 9,5 тыс. человек, среди них 3,9 тыс. детей и свыше 2,4 тыс. женщин.

Ещё более 23 тыс. человек нуждаются в экстренной медицинской помощи — с учётом того, что известно о более чем сотне нападений на медицинские учреждения.

«Всё население оказалось в осаде и под ударами, без доступа к самому необходимому для выживания. Оно подвергается бомбардировкам в своих домах, убежищах, больницах. Это неприемлемо», — заключили главы гуманитарных ведомств ООН.

Удары Израиля

За прошедшие сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по более чем 450 целям палестинского движения ХАМАС. Речь идёт о туннелях, боевых отрядах, военных базах, наблюдательных постах, пусковых установках противотанковых ракет.

При этом израильские ВМС нанесли удары по командным центрам и наблюдательным постам ХАМАС. В свою очередь, сухопутные подразделения ЦАХАЛ взяли под контроль военный лагерь палестинского движения в секторе Газа.

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Между тем издание The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ пишет, что с начала наземной операции в Газе погибли уже 30 израильских военных.

Секретные переговоры

Лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в своём блоге на платформе Substack со ссылкой на источники сообщил о проведении тайных переговоров между политическими руководителями палестинского движения ХАМАС и Израилем.

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Как пишет Херш, в еврейском государстве настаивают на смертной казни для лидеров вооружённого крыла ХАМАС, которые «поощряли военные преступления своих бойцов и ничего не делали для их предотвращения», — передаёт ТАСС.

«Политическое руководство ХАМАС не было вовлечено в бойню. Идея состояла в том, что если они согласятся провести суд над своими собственными людьми и отдать приказ об их казни, то им будет сохранена жизнь. Мы сохраняем вариант с помилованием политического руководства ХАМАС и даём ему шанс отдать заложников и сохранить свои жизни, поместив их в больницу», — заявил американский чиновник на условиях анонимности.

По его данным, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, а также другие представители политического руководства движения, которые находятся в Катаре, могут попытаться включить в сделку пункт об отсутствии преследования со стороны Израиля.

Херш также подчёркивает, что бойцы ХАМАС уже в ближайшее время столкнутся с нехваткой продовольствия, воды и свежего воздуха в подземных тоннелях сектора Газа, поэтому окажутся в смертельной ловушке.