Telegraph: сбитие Израилем ракеты хуситов стало первым в истории боем в космосе
С таким заявлением выступила газета The Telegraph.
Кроме того, это также первый случай, когда система ПРО Arrow совместной разработки Израиля и США была использована для сбития баллистической ракеты большой дальности на большой высоте и высокой скорости.
Ранее военные Йемена опубликовали видео запуска ракет в сторону Израиля.
Также в армии Израиля заявили о перехвате подозрительной цели, запущенной из Ливана.
Кроме того, с космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» в интересах Минобороны России.