Telegraph: сбитие Израилем ракеты хуситов стало первым в истории боем в космосе

Использование Израилем системы противоракетной обороны Arrow с целью сбить баллистическую ракету хуситов, которая была выпущена из Йемена и летела в направлении израильского города Эйлат, вероятно, стало первым в истории боем в космосе.

С таким заявлением выступила газета The Telegraph.

Кроме того, это также первый случай, когда система ПРО Arrow совместной разработки Израиля и США была использована для сбития баллистической ракеты большой дальности на большой высоте и высокой скорости.

Ранее военные Йемена опубликовали видео запуска ракет в сторону Израиля.

Также в армии Израиля заявили о перехвате подозрительной цели, запущенной из Ливана.

Кроме того, с космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» в интересах Минобороны России.