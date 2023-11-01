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Военные Йемена опубликовали видео запуска ракет в сторону Израиля

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Представитель вооружённых сил йеменских хуситов Яхья ас-Сариа сообщил, что военные Йемена осуществили ракетную атаку по объектам израильской армии.
Военные Йемена опубликовали видео запуска ракет в сторону Израиля
  • Gettyimages.ru

Об этом он сообщил в своём аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Ас-Сариа опубликовал видео запуска ракет, подписав в комментарии, что это совместные операции йеменских ракетных войск и военно-воздушных сил против израильских целей, находящихся «в оккупированной Палестине».

31 октября представитель йеменского движения «Ансар Аллах» заявил, что хуситы нанесли серию ударов беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами по Израилю.

До этого военнослужащие Израиля заявили, что сбили над Красным морем запущенный из Йемена дрон.

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