Хуситы нанесли серию ударов БПЛА и ракетами по Израилю
- AP
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«Наши вооружённые силы запустили крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников по различным объектам противника, расположенным на оккупированных Израилем территориях», — приводит заявление представителя движения Al Masirah.
По его словам, они «продолжат наносить более качественные удары ракетами и беспилотниками до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия».
Ранее израильские военные сбили над Красным морем запущенный из Йемена по Израилю беспилотник.