Хуситы нанесли серию ударов БПЛА и ракетами по Израилю

Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» заявил, что хуситы нанесли серию ударов беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами по Израилю.

«Наши вооружённые силы запустили крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников по различным объектам противника, расположенным на оккупированных Израилем территориях», — приводит заявление представителя движения Al Masirah.

По его словам, они «продолжат наносить более качественные удары ракетами и беспилотниками до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия».

Ранее израильские военные сбили над Красным морем запущенный из Йемена по Израилю беспилотник.