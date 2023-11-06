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Число погибших сотрудников БАПОР в секторе Газа достигло 88

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Число погибших сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа выросло до 88.

«Число сотрудников гуманитарных организаций, погибших с 7 октября, включает 88 сотрудников БАПОР. Это самые большие потери ООН, когда-либо зафиксированные в одном конфликте», — цитирует РИА Новости документ, подписанный главами и представителями гуманитарных ведомств ООН.

В тексте также подчёркивается, что «всему есть предел» и конфликт должен остановиться.

Ранее израильские военные задержали съёмочную группу немецкого телеканала ARD на Западном берегу реки Иордан к югу от города Хеврон и угрожали журналистам.

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