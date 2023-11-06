Число погибших сотрудников БАПОР в секторе Газа достигло 88
«Число сотрудников гуманитарных организаций, погибших с 7 октября, включает 88 сотрудников БАПОР. Это самые большие потери ООН, когда-либо зафиксированные в одном конфликте», — цитирует РИА Новости документ, подписанный главами и представителями гуманитарных ведомств ООН.
В тексте также подчёркивается, что «всему есть предел» и конфликт должен остановиться.
Ранее израильские военные задержали съёмочную группу немецкого телеканала ARD на Западном берегу реки Иордан к югу от города Хеврон и угрожали журналистам.