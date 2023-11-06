RT в Telegram
Подпишись

Tagesschau: военные Израиля задержали группу немецких журналистов и угрожали им

Короткая ссылка
Израильские военные задержали съёмочную группу немецкого телеканала ARD на Западном берегу реки Иордан к югу от города Хеврон и угрожали журналистам.

Об этом информирует Tagesschau.

«Солдаты угрожали нам оружием и спрашивали, не евреи ли мы. Нашу коллегу назвали предательницей», — рассказали журналисты.

Отмечается, что ситуация нормализовалась лишь через час после прибытия дополнительных сил израильских военных и полицейских.

В издании заявили, что студия ARD в Тель-Авиве рассматривает это как явную атаку на свободу прессы.

Ранее Комитет защиты журналистов CPJ заявил, что война Израиля с ХАМАС стала самым смертоносным периодом для журналистов.

Несколько дней назад Израиль потребовал от журналистов покинуть северную часть сектора Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить