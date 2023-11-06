Tagesschau: военные Израиля задержали группу немецких журналистов и угрожали им

Израильские военные задержали съёмочную группу немецкого телеканала ARD на Западном берегу реки Иордан к югу от города Хеврон и угрожали журналистам.

Об этом информирует Tagesschau.

«Солдаты угрожали нам оружием и спрашивали, не евреи ли мы. Нашу коллегу назвали предательницей», — рассказали журналисты.

Отмечается, что ситуация нормализовалась лишь через час после прибытия дополнительных сил израильских военных и полицейских.

В издании заявили, что студия ARD в Тель-Авиве рассматривает это как явную атаку на свободу прессы.

Ранее Комитет защиты журналистов CPJ заявил, что война Израиля с ХАМАС стала самым смертоносным периодом для журналистов.

Несколько дней назад Израиль потребовал от журналистов покинуть северную часть сектора Газа.