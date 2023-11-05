Отстранение израильского министра и предупреждение Тегерана: как развивается ситуация вокруг конфликта в секторе Газа

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху отстранён от участия в заседаниях кабмина. Ранее он допустил возможность сброса атомной бомбы на сектор Газа. МИД Палестины назвал Элияху фашистом, а ХАМАС призвало международное сообщество принять меры, чтобы остановить истребление палестинского народа. Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил о необходимости немедленного прекращения огня. Тем временем в Иране пригрозили США серьёзным ударом, если Вашингтон не прекратит войну в Газе.

Армия обороны Израиля с начала осуществления наземных операций в секторе Газа нанесла удары по более чем 2,5 тыс. объектов палестинского движения ХАМАС.

В ЦАХАЛ заявляют, что продолжается уничтожение бойцов ХАМАС в ближнем бою. При этом израильские боевые самолёты наносят удары по инфраструктуре, складам оружия, наблюдательным пунктам и центрам управления.

Так, в ночь на 5 ноября был нанесён авиаудар по военному комплексу ХАМАС, в котором располагались центры управления и контроля, наблюдательные пункты и дополнительная инфраструктура.

Кроме того, Армия обороны Израиля выпустила ракету-перехватчик в направлении подозрительного объекта, залетевшего на территорию страны из Ливана.

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С 7 октября на Западном берегу реки Иордан задержаны 1350 разыскиваемых палестинцев, в том числе 850 связанных с ХАМАС, сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на ХАМАС. При этом ещё свыше 130 человек были убиты.

Между тем затраты Израиля на военные действия против ХАМАС в секторе Газа составят около $51 млрд, посчитали в Calcalist. При этом прогноз составлен из расчёта, что ливанское движение «Хезболла», Иран или Йемен не станут вступать в войну, а сама война завершится в течение года.

Скандал в Израиле

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что власти страны рассматривают возможность нанесения ядерного удара по сектору Газа.

«Один из вариантов [решения палестино-израильского конфликта] — сбросить атомную бомбу на сектор Газа», — сказал член националистической сионистской партии «Оцма Иегудит» («Мощный Израиль») в интервью радиостанции Kol Berama.

Это заявление подверглось критике со стороны израильских политиков, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В свою очередь, лидер израильской оппозиции Яир Лапид осудил слова Элияху, назвав их «безосновательными» и «безответственными»: «Хорошо, что таких людей нет среди тех, кто отвечает за безопасность Израиля».

После этого Элияху попытался опровергнуть свои слова, назвав заявление о ядерном ударе метафорой.

Тем не менее канцелярия главы правительства сообщила, что Амихай отстранён от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления. При этом портал Ynet со ссылкой на израильских министров назвал это решение бессмысленным, поскольку с 7 октября подобные заседания вовсе не проводятся: «Это какая-то шутка».

Между тем в ХАМАС, комментируя заявление израильского министра, призвали международное сообщество принять меры, чтобы остановить истребление палестинского народа. По их мнению, такая позиция не возникла на пустом месте, а отражает «беспрецедентный преступный терроризм» правительства Израиля, поэтому «международное бездействие превратит весь регион в огненный вулкан, угрожающий региону и миру».

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При этом МИД Палестины также осудил заявление Амихая Элияху, назвав его фашистом. Как отметили дипломаты, это чёткое признание со стороны государства-оккупанта об их действиях против палестинского народа, особенно в секторе Газа.

Призыв Аббаса

5 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен совершил необъявленный визит на Западный берег реки Иордан в условиях строгого режима безопасности, где встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом, пишет The Times of Israel.

По данным СМИ, палестинский лидер в ходе встречи заявил о необходимости немедленного прекращения огня и разрешения на въезд гуманитарной помощи в сектор Газа.

Блинкен, в свою очередь, выступил против насильственного переселения палестинцев из сектора Газа, пишут СМИ.

Глава МИД Франции Катрин Колонна по итогам встречи с коллегой из Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани также назвала гуманитарное перемирие в регионе абсолютно необходимым.

Тем временем министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США нанести серьёзный удар, если американская сторона не остановит войну в секторе Газа.

«Наш совет американцам — немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной», — приводит его слова Al Arabiya.