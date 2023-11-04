Удар по колонне машин скорой помощи и продолжение наземной операции: что известно о ходе конфликта в секторе Газа

В результате удара по колонне автомобилей скорой помощи в секторе Газа погибли по меньшей мере 15 человек, ещё более 60 ранены, сообщили в палестинском обществе Красного Полумесяца. Израильские военные подтвердили удар по машине скорой помощи, заявив, что целью был автомобиль, которым якобы пользовались бойцы ХАМАС. Наряду с этим в ЦАХАЛ заявили о продолжении наземной операции в секторе Газа.

Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило о 15 погибших и более чем 60 раненых в результате удара по окрестностям больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа.

В опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) заявлении говорится, что колонна из пяти машин скорой помощи сначала направилась из больницы на юг сектора Газа, однако из-за завалов на дороге автомобили развернулись обратно к госпиталю.

Как следует из сообщения, примерно в 1 км от больницы ракета попала в машину скорой помощи, шедшую во главе колонны. Ещё одно попадание, по другой машине, позднее произошло непосредственно у больницы. В результате этих событий ранения также получили врач и водитель одного из автомобилей.

Из сообщения организации также следует, что с начала текущего обострения конфликта четыре медика Красного Полумесяца погибли, ещё более 20 получили ранения. Также было выведено из строя восемь машин скорой помощи.

Кроме того, палестинское информационное агентство WAFA вечером 3 ноября сообщило о гибели людей в результате удара израильских военных по школе в секторе Газа, в которой находились беженцы.

Также на russian.rt.com В армии Израиля заявили об ударе по машине скорой помощи боевиков ХАМАС

Генсек ООН Антониу Гутерреш признался, что потрясён сообщениями об ударе Израиля по колонне в секторе Газа.

«Я в ужасе от сообщения о нападении в Газе на колонну машин скорой помощи возле больницы «Аль-Шифа». Изображения тел, разбросанных по улице возле больницы, душераздирающие», — приводит РИА Новости сообщение.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус также осудил атаки на машину скорой помощи в секторе Газа. Он подчеркнул, что пациенты, работники здравоохранения, учреждения и машины скорой помощи должны всегда быть под защитой.

При этом президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страдания палестинцев закончатся только вместе с уничтожением ХАМАС. В колонке для издания The New York Times он заявил: «Любой, кто думает, что эксплуатация страданий гражданского населения на этот раз свяжет нам руки и спасёт ХАМАС, ошибается».

Между тем в Армии обороны Израиля заявили, что удар был нанесён по машине скорой помощи, которая использовалась террористической ячейкой ХАМАС. По данным пресс-службы израильских военных, в результате были убиты несколько оперативников ХАМАС. В ЦАХАЛ также подчеркнули, что речь идёт о событиях, происходящих в зоне боевых действий.

Наряду с этим в ЦАХАЛ заявили о продолжении наземной операции в секторе Газа. По данным пресс-службы израильских военных, они уничтожили десятки террористов и разрушили террористическую инфраструктуру ХАМАС.

Также сообщается, что силы ЦАХАЛ провели рейд с участием бронетанковых и инженерных подразделений сектора Газа. Кроме того, израильские военные столкнулись с ячейкой ХАМАС, покидавшей тоннель, и уничтожили её членов.

Помимо прочего, сообщалось о взятии израильскими военными важного опорного пункта ХАМАС в секторе Газа. Как пишет The Jerusalem Post, на объекте находились штаб-квартира разведки палестинской организации, а также важная документация, карты и личные данные бойцов и командиров ХАМАС.

Кроме того, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари ранее заявил, что с момента начала боевых действий израильские военные ликвидировали десять высокопоставленных полевых командиров ХАМАС.

В свою очередь, вечером 3 ноября боевое крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» заявило об обстреле Тель-Авива в ответ на удары израильских военных по мирным жителям.