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В Венесуэле назвали удар Израиля по машинам скорой помощи военным преступлением

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В МИД Венесуэлы назвали военным преступлением удар Израиля по машинам скорой помощи.

«Венесуэла отвергает новое массовое убийство, совершённое Израилем. Удар по машинам скорой помощи с ранеными... стал новым военным преступлением, сравнимым с нацистским», — приводит ТАСС заявление МИД.

В ведомстве призвали международное сообщество потребовать незамедлительного прекращения огня, геноцида и принять меры по оказанию гуманитарной помощи населению сектора Газа.

Военкор RT Мустафа аль-Байд ранее заявил, что сотни людей пострадали и погибли в результате удара израильских военных по территории, прилегающей к центральной больнице «Аль-Шифа» административного центра сектора Газа.

При этом сообщалось, что президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права в рамках операции в секторе Газа.

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