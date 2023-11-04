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WAFA: десятки человек погибли при ударе Израиля по школе в секторе Газа

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Десятки человек стали жертвами удара армии Израиля по школе в секторе Газа, где укрывались беженцы.

«Авиация оккупантов разбомбила школу Усамы бен Заида, в которой проживают тысячи перемещённых лиц, в районе Аль-Сафтави на севере сектора Газа, в результате чего десятки были убиты и ранены», — сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Ранее израильский президент Ицхак Герцог заявил, что ЦАХАЛ продолжит бороться с палестинским движением ХАМАС до его исчезновения, несмотря на страдания мирных жителей сектора Газа.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер отметил, что власти США считают, что движение ХАМАС вряд ли будет соблюдать условия возможных договорённостей о прекращении огня.

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