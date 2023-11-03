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Герцог: Израиль будет бороться с ХАМАС, несмотря на страдания мирных людей

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Израиль продолжит бороться с палестинским движением ХАМАС до его исчезновения, несмотря на страдания мирных жителей сектора Газа.

Об этом заявил израильский президент Ицхак Герцог.

«Каждый, кто думает, что циничное эксплуатирование страданий мирных жителей свяжет наши руки и выиграет время для ХАМАС, — ошибается», — написал он в колонке в газете New York Times.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на объявление гуманитарного перемирия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер отметил, что власти США считают, что движение ХАМАС вряд ли будет соблюдать условия возможных договорённостей о прекращении огня.

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