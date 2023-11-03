Герцог: Израиль будет бороться с ХАМАС, несмотря на страдания мирных людей
Об этом заявил израильский президент Ицхак Герцог.
«Каждый, кто думает, что циничное эксплуатирование страданий мирных жителей свяжет наши руки и выиграет время для ХАМАС, — ошибается», — написал он в колонке в газете New York Times.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на объявление гуманитарного перемирия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер отметил, что власти США считают, что движение ХАМАС вряд ли будет соблюдать условия возможных договорённостей о прекращении огня.