Нетаньяху заявил, что управлять Газой должны те, кто не хочет идти путем ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу ABC, что управлять Газой должны те, кто не хочет идти путем палестинского движения ХАМАС.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Те, кто не хотят продолжения пути ХАМАС», — сказал Нетаньяху в ответ на соответствующий вопрос.
Также, по его словам, Израиль согласен с необходимостью доставки гумпомощи в сектор Газа.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен