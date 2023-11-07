Нетаньяху заявил, что управлять Газой должны те, кто не хочет идти путем ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу ABC, что управлять Газой должны те, кто не хочет идти путем палестинского движения ХАМАС.

Об этом сообщает РИА Новости. «Те, кто не хотят продолжения пути ХАМАС», — сказал Нетаньяху в ответ на соответствующий вопрос. Также, по его словам, Израиль согласен с необходимостью доставки гумпомощи в сектор Газа.