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Нетаньяху заявил, что управлять Газой должны те, кто не хочет идти путем ХАМАС

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу ABC, что управлять Газой должны те, кто не хочет идти путем палестинского движения ХАМАС.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Те, кто не хотят продолжения пути ХАМАС», — сказал Нетаньяху в ответ на соответствующий вопрос.

Также, по его словам, Израиль согласен с необходимостью доставки гумпомощи в сектор Газа.

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