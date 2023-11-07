Нетаньяху: Израиль согласен с необходимостью доставки гумпомощи в сектор Газа

Израильские власти согласны с тем, что доставка гуманитарной помощи в сектор Газа должна осуществляться.

Об этом в интервью телеканалу ABC заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы согласны с тем, что мы должны предоставлять гуманитарную помощь», — цитирует его РИА Новости.

При этом Нетаньяху добавил, что Израиль делает это, координируясь с США и американским президентом Джо Байденом.

Ранее Израиль пригрозил ударами по всему Ближнему Востоку в случае любой угрозы.

Также Байден указал Нетаньяху на обязанность защищать мирное население Палестины.