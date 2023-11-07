Нетаньяху: Израиль согласен с необходимостью доставки гумпомощи в сектор Газа
Об этом в интервью телеканалу ABC заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Мы согласны с тем, что мы должны предоставлять гуманитарную помощь», — цитирует его РИА Новости.
При этом Нетаньяху добавил, что Израиль делает это, координируясь с США и американским президентом Джо Байденом.
Ранее Израиль пригрозил ударами по всему Ближнему Востоку в случае любой угрозы.
Также Байден указал Нетаньяху на обязанность защищать мирное население Палестины.