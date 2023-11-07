Израиль пригрозил ударами по всему Ближнему Востоку в случае любой угрозы

Представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы безопасности Израиля.

Об этом пишет РИА Новости.

«Параллельно ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы или интересов безопасности Израиля», — сказал генерал.

Также начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что израильская армия знает, как добраться до любой точки Ближнего Востока.

Ранее в Politico отметили, что Госдеп резко раскритиковал публичную политику США в отношении Израиля.

Также президент США Джо Байден в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху указал на обязанность Израиля защищать мирное палестинское население.