Израиль пригрозил ударами по всему Ближнему Востоку в случае любой угрозы
Об этом пишет РИА Новости.
«Параллельно ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы или интересов безопасности Израиля», — сказал генерал.
Также начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что израильская армия знает, как добраться до любой точки Ближнего Востока.
Ранее в Politico отметили, что Госдеп резко раскритиковал публичную политику США в отношении Израиля.
Также президент США Джо Байден в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху указал на обязанность Израиля защищать мирное палестинское население.