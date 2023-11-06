В ЦАХАЛ заявили, что знают, как добраться до любой точки Ближнего Востока

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что израильская армия знает, как добраться до любой точки Ближнего Востока.

«Мы также постоянно готовы к действиям в других районах. Эта база знает, как добраться в любую точку Ближнего Востока», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления на базе 140-й эскадрильи ВВС Израиля.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден пообещал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, что Израиль продолжит получать средства, необходимые для борьбы с движением ХАМАС.