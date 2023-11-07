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В МИД Израиля заявили, что не намерены выселять жителей из Газы

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В МИД Израиля заявили, что израильские власти не планируют выселять палестинцев из Газы.

Кроме того, в ведомстве отметили, что ценят связи с Иорданией, однако слова её руководства о возможной войне из-за палестинского анклава «вызывают сожаление».

По данным РИА Новости, в МИД Израиля подчеркнули, что их целью является ликвидация инфраструктуры ХАМАС.

«Отношения Израиля с Иорданией имеют стратегическое значение для обеих стран, и мы сожалеем о подстрекательских заявлениях руководства Иордании», — сказали в израильском министерстве.

Ранее премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауне заявил, что его страна будет рассматривать любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега Иордана как объявление войны.

Также королева Иордании Рания заявила, что уничтожение ХАМАС не решит проблемы в секторе Газа.

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