«У Евросоюза слишком много претензий»: что стоит за словами Эрдогана о «разных путях» Турции и ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика «может пойти разными путями с ЕС». С таким утверждением он выступил на фоне публикации Европарламентом резолюции о ситуации с евроинтеграционными процессами в Турции. Анкара официально подала заявку на членство в Европейском экономическом сообществе ещё в 1987 году, однако с тех пор сторонам не удалось добиться существенного прогресса в переговорах. С точки зрения аналитиков, действующие турецкие власти стремятся проводить независимую политику, основанную на национальных интересах, которые порой противоречат интересам официального Брюсселя.

Анкара «может пойти разными путями с ЕС». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле.

«Европейский союз стремится разорвать отношения с Турцией. В случае, если ЕС сделает соответствующие шаги, мы проведём свою оценку этих событий, и после этого можем пойти с ЕС разными путями, если это будет необходимо», — приводит его слова ТАСС.

С таким утверждением Эрдоган выступил на фоне принятия Европарламентом 13 сентября резолюции, посвящённой отчёту Еврокомиссии об отношениях ЕС и Турции.

В документе, в частности, констатируется, что «в отсутствие серьёзных изменений курса турецким правительством процесс вступления Турции в ЕС не может быть возобновлён при текущих обстоятельствах».

В связи с этим Европейский парламент призвал «турецкое правительство... институты и страны—члены Европейского союза найти выход из сложившейся тупиковой ситуации и двигаться по пути более тесного, более динамичного и стратегического партнёрства».

Также по теме «Отгородиться от ультиматума»: в Европе призвали не связывать вступление Турции в ЕС и членство Швеции в НАТО В Европейской комиссии призвали не связывать вступление Турции в ЕС и членство Швеции в НАТО. Как заявила на брифинге в Брюсселе...

«(Европейский парламент. — RT) рекомендует... начать процесс размышления с тем, чтобы найти параллельную и реалистичную модель отношений между ЕС и Турцией, которая учитывает интересы всех участников», — говорится в документе.

Европарламент также обратился к Европейской комиссии с призывом «рассмотреть возможные форматы привлекательного для всех сторон рамочного документа посредством всеобъемлющего и инклюзивного процесса, такого как обновлённое соглашение об ассоциации».

Таким образом, как отмечают эксперты, ЕП фактически предложил искать форматы сотрудничества Евросоюза и Турции, которые бы стали альтернативой евроинтеграции Анкары.

Резолюцию ЕП уже раскритиковали в турецком МИД.

«Отчёт ЕП по Турции за 2022 год, принятый на пленарном заседании 13 сентября 2023 года, является сборником необоснованных обвинений и предубеждений, которые основаны на дезинформации от антитурецких кругов. Это отражение поверхностного и недальновидного подхода ЕП не только к отношениям Турции и ЕС, но и к будущему союза», — приводит ТАСС заявление ведомства.

«Подорвать демократические свободы»

В резолюции ЕП также содержится ряд критических замечаний в отношении политики турецкого руководства как внутри страны, так и на международной арене.

В частности, европарламентарии выразили недовольство в связи с развитием российско-турецких отношений во многих областях, в том числе в банковской сфере, туризме и энергетике. В документе подчёркивается, что товарооборот между Анкарой и Москвой вырос почти вдвое с момента введения антироссийских санкций ЕС в 2022 году. Авторы резолюции обращают внимание на то, что такое сближение происходит на фоне противостояния на Украине.

Европарламент

AP

© Jean-Francois Badias

Недовольство Европарламента вызвал также отказ Турции ввести санкции против России. Во многом из-за попытки сохранить нейтралитет в украинском конфликте, говорится в документе, уровень соответствия внешнеполитического курса Анкары принципам Общей внешней политики и безопасности ЕС (Сommon foreign and security policy, CFSP) снизился с 14% в 2021 году до 7% в 2022 году. Такой показатель является самым низким среди всех стран — кандидатов на вступление в ЕС, указано в резолюции.

Члены Европарламента подвергли критике Турцию и за нежелание одобрить вступление Швеции в НАТО. По мнению ЕП, выдвигая требования к Стокгольму, Анкара тем самым пытается «подорвать демократические свободы в странах — членах ЕС».

Помимо этого, депутаты ЕП обвинили Анкару в отступлении от демократии, дискриминации сексуальных меньшинств, введении цензуры, давлении на журналистов и использовании судебной системы в качестве политического инструмента. Европарламентарии также отметили отсутствие прогресса в обеспечении защиты прав этнических и религиозных меньшинств.

В дополнение к этому ЕП осудил ввод войск Турции в Сирию и авиаудары турецких ВВС по объектам в Ираке. Критике подверглось также состояние турецкой политической системы и положение дел в экономике республики.

В итоге авторы резолюции пришли к выводу, что нынешнее турецкое правительство не заинтересовано в устранении сохраняющегося и растущего разрыва между Турцией и ЕС в вопросах ценностей и стандартов.

«Слишком много требований»

Напомним, Турция подала официальную заявку на членство в Европейском экономическом сообществе ещё в 1987 году. Спустя 12 лет, в 1999-м, Брюссель признал Анкару кандидатом в члены ЕС. Ещё через шесть лет стартовали переговоры о вступлении республики в Евросоюз. Однако с тех пор сторонам не удалось добиться существенного прогресса в этом вопросе.

Реджеп Тайип Эрдоган, глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

AFP

© JOHN THYS

Президент Эрдоган неоднократно выражал недовольство затягиванием переговорного процесса. В июле этого года турецкий лидер даже увязал вопрос присоединения Швеции к НАТО со вступлением Турции в ЕС.

Также по теме «На различных направлениях»: Путин заявил о перспективах расширения сотрудничества с Турцией после избрания Эрдогана Российский лидер Владимир Путин заявил о перспективах расширения двустороннего сотрудничества в ходе телефонного разговора с...

«Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем «расчистим дорогу» для заявки Швеции (в НАТО. — RT), так же, как сделали это в случае с Финляндией. Турция уже 50 лет ожидает у дверей ЕС», — приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.

Между тем, как полагают аналитики, турецкое руководство в реальности уже не рассчитывает на то, что ЕС в принципе когда-либо одобрит заявку Анкары.

«Терпение Анкары не безгранично. Постепенно Турция перестала верить, что обретёт членство в ЕС. Более того, турецкие аналитики ещё десять лет назад абсолютно верно определили, что ЕС слабеет. Какой смысл тогда к нему присоединяться?» — отметил в беседе с RT профессор факультета Международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич.

Политолог также усомнился в непредвзятости претензий, которые ЕП выдвинул в адрес Турции.

«К Северной Македонии, которую также признали недавно кандидатом в члены ЕС, можно найти претензий ещё больше. И, если присмотреться к тому, что происходит в Болгарии или Румынии, то их надо вообще исключать из Европейского союза. Но ведь никто этого не делает», — говорит Межевич.

В свою очередь, эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в разговоре с RT отметил, что, несмотря на все трудности, Турция вряд ли станет на данном этапе официально отказываться от планов вступить в ЕС.

«Турции отказываться от курса в ЕС ни к чему. Это может произойти только в случае, если Брюссель займёт неприемлемую для Анкары позицию, например, в вопросе турецко-греческих отношений. Пока же Эрдогану выгодней выкручивать руки Евросоюзу, чем хлопать дверью. Ему это полезно и с точки зрения пиара. Занимая подобную позицию, он показывает, что не собирается вступать в Евросоюз на условиях Брюсселя», — отметил аналитик.

При этом он также выразил уверенность, что Турция при Эрдогане не станет «уступать требованиям ЕС».