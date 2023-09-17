«У Евросоюза слишком много претензий»: что стоит за словами Эрдогана о «разных путях» Турции и ЕС
- Реджеп Тайип Эрдоган и флаг ЕС
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Анкара «может пойти разными путями с ЕС». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле.
«Европейский союз стремится разорвать отношения с Турцией. В случае, если ЕС сделает соответствующие шаги, мы проведём свою оценку этих событий, и после этого можем пойти с ЕС разными путями, если это будет необходимо», — приводит его слова ТАСС.
С таким утверждением Эрдоган выступил на фоне принятия Европарламентом 13 сентября резолюции, посвящённой отчёту Еврокомиссии об отношениях ЕС и Турции.
В документе, в частности, констатируется, что «в отсутствие серьёзных изменений курса турецким правительством процесс вступления Турции в ЕС не может быть возобновлён при текущих обстоятельствах».
В связи с этим Европейский парламент призвал «турецкое правительство... институты и страны—члены Европейского союза найти выход из сложившейся тупиковой ситуации и двигаться по пути более тесного, более динамичного и стратегического партнёрства».
«(Европейский парламент. — RT) рекомендует... начать процесс размышления с тем, чтобы найти параллельную и реалистичную модель отношений между ЕС и Турцией, которая учитывает интересы всех участников», — говорится в документе.
Европарламент также обратился к Европейской комиссии с призывом «рассмотреть возможные форматы привлекательного для всех сторон рамочного документа посредством всеобъемлющего и инклюзивного процесса, такого как обновлённое соглашение об ассоциации».
Таким образом, как отмечают эксперты, ЕП фактически предложил искать форматы сотрудничества Евросоюза и Турции, которые бы стали альтернативой евроинтеграции Анкары.
Резолюцию ЕП уже раскритиковали в турецком МИД.
«Отчёт ЕП по Турции за 2022 год, принятый на пленарном заседании 13 сентября 2023 года, является сборником необоснованных обвинений и предубеждений, которые основаны на дезинформации от антитурецких кругов. Это отражение поверхностного и недальновидного подхода ЕП не только к отношениям Турции и ЕС, но и к будущему союза», — приводит ТАСС заявление ведомства.
«Подорвать демократические свободы»
В резолюции ЕП также содержится ряд критических замечаний в отношении политики турецкого руководства как внутри страны, так и на международной арене.
В частности, европарламентарии выразили недовольство в связи с развитием российско-турецких отношений во многих областях, в том числе в банковской сфере, туризме и энергетике. В документе подчёркивается, что товарооборот между Анкарой и Москвой вырос почти вдвое с момента введения антироссийских санкций ЕС в 2022 году. Авторы резолюции обращают внимание на то, что такое сближение происходит на фоне противостояния на Украине.
- Европарламент
- AP
- © Jean-Francois Badias
Недовольство Европарламента вызвал также отказ Турции ввести санкции против России. Во многом из-за попытки сохранить нейтралитет в украинском конфликте, говорится в документе, уровень соответствия внешнеполитического курса Анкары принципам Общей внешней политики и безопасности ЕС (Сommon foreign and security policy, CFSP) снизился с 14% в 2021 году до 7% в 2022 году. Такой показатель является самым низким среди всех стран — кандидатов на вступление в ЕС, указано в резолюции.
Члены Европарламента подвергли критике Турцию и за нежелание одобрить вступление Швеции в НАТО. По мнению ЕП, выдвигая требования к Стокгольму, Анкара тем самым пытается «подорвать демократические свободы в странах — членах ЕС».
Помимо этого, депутаты ЕП обвинили Анкару в отступлении от демократии, дискриминации сексуальных меньшинств, введении цензуры, давлении на журналистов и использовании судебной системы в качестве политического инструмента. Европарламентарии также отметили отсутствие прогресса в обеспечении защиты прав этнических и религиозных меньшинств.
В дополнение к этому ЕП осудил ввод войск Турции в Сирию и авиаудары турецких ВВС по объектам в Ираке. Критике подверглось также состояние турецкой политической системы и положение дел в экономике республики.
В итоге авторы резолюции пришли к выводу, что нынешнее турецкое правительство не заинтересовано в устранении сохраняющегося и растущего разрыва между Турцией и ЕС в вопросах ценностей и стандартов.
«Слишком много требований»
Напомним, Турция подала официальную заявку на членство в Европейском экономическом сообществе ещё в 1987 году. Спустя 12 лет, в 1999-м, Брюссель признал Анкару кандидатом в члены ЕС. Ещё через шесть лет стартовали переговоры о вступлении республики в Евросоюз. Однако с тех пор сторонам не удалось добиться существенного прогресса в этом вопросе.
- Реджеп Тайип Эрдоган, глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
- AFP
- © JOHN THYS
Президент Эрдоган неоднократно выражал недовольство затягиванием переговорного процесса. В июле этого года турецкий лидер даже увязал вопрос присоединения Швеции к НАТО со вступлением Турции в ЕС.
«Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем «расчистим дорогу» для заявки Швеции (в НАТО. — RT), так же, как сделали это в случае с Финляндией. Турция уже 50 лет ожидает у дверей ЕС», — приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.
Между тем, как полагают аналитики, турецкое руководство в реальности уже не рассчитывает на то, что ЕС в принципе когда-либо одобрит заявку Анкары.
«Терпение Анкары не безгранично. Постепенно Турция перестала верить, что обретёт членство в ЕС. Более того, турецкие аналитики ещё десять лет назад абсолютно верно определили, что ЕС слабеет. Какой смысл тогда к нему присоединяться?» — отметил в беседе с RT профессор факультета Международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич.
Политолог также усомнился в непредвзятости претензий, которые ЕП выдвинул в адрес Турции.
«К Северной Македонии, которую также признали недавно кандидатом в члены ЕС, можно найти претензий ещё больше. И, если присмотреться к тому, что происходит в Болгарии или Румынии, то их надо вообще исключать из Европейского союза. Но ведь никто этого не делает», — говорит Межевич.
В свою очередь, эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в разговоре с RT отметил, что, несмотря на все трудности, Турция вряд ли станет на данном этапе официально отказываться от планов вступить в ЕС.
«Турции отказываться от курса в ЕС ни к чему. Это может произойти только в случае, если Брюссель займёт неприемлемую для Анкары позицию, например, в вопросе турецко-греческих отношений. Пока же Эрдогану выгодней выкручивать руки Евросоюзу, чем хлопать дверью. Ему это полезно и с точки зрения пиара. Занимая подобную позицию, он показывает, что не собирается вступать в Евросоюз на условиях Брюсселя», — отметил аналитик.
При этом он также выразил уверенность, что Турция при Эрдогане не станет «уступать требованиям ЕС».
«У ЕС слишком много претензий, касающихся, например, различных свобод, которые Эрдогану будет сложно обойти. Но он, на самом деле, и не хочет становиться частью безликого Евросоюза, у него свои интересы, свой путь. Слепое подчинение Брюсселю — это не про Реджепа Тайипа Эрдогана. Он стремится проводить независимую политику, основанную на отстаивании национальных интересов Турции. В то же время интересы Турции зачастую противоречат интересам Брюсселя. По этой причине, в том числе, между ними и возникают разногласия», — заключил Балмасов.
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