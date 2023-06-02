Транзит через Вашингтон: эксперты — о возможных поставках Южной Кореей оружия на Украину

В СМИ всё чаще появляются данные, что Южная Корея негласно может поставлять в зону СВО свои боеприпасы и оружие, отмечают опрошенные RT эксперты. Впрочем, по их словам, о прямой передаче вооружений речь пока не идёт. Ранее американские медиа утверждали, что Республика Корея якобы тайно поставляет Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов через США, несмотря на заверения об экспорте исключительно нелетальных средств. При этом южнокорейское издание Dong-a Ilbo сообщило, что Сеул предоставит Вашингтону 500 тыс. артиллерийских снарядов, которые пополнят американские арсеналы, тогда как собственные боеприпасы Пентагон отправит на Украину.

Опрошенные RT эксперты не исключают, что южнокорейское оружие и боеприпасы, предназначенные для ВСУ, уже могут поставляться в зону СВО, хотя о прямом экспорте речь пока не идёт. Аналитики напоминают, что соответствующая информация уже некоторое время циркулирует в СМИ.

«Нельзя исключать, что поставки из Южной Кореи действительно идут. Эта страна — один из наиболее развитых в военно-техническом смысле союзников США. Из-за конфликта с КНДР республика постоянно находится в состоянии боевой готовности, Сеул накопил солидные арсеналы боеприпасов и другой военной техники», — рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в разговоре с RT.

По его словам, с момента окончания корейской войны (1950—1953) в стране сформировались крупнейшие запасы 155-мм артиллерийских боеприпасов натовского образца, дефицит которых нарастает в Североатлантическом альянсе.

«Южная Корея имеет достаточно развитый ВПК, в том числе собственное танкостроение и производство боеприпасов. Далеко не все партнёры США могут похвастаться подобным арсеналом. Учитывая, что основной источник пополнения военных ресурсов Украины, то есть Европа, уже прямо говорит об опустошении собственных складов из-за поставок Киеву, американцам действительно приходится искать новые источники, и Южная Корея является подходящим кандидатом на эту роль», — рассуждает Семибратов.

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Напомним, ранее американское издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором говорилось, что южнокорейцы тайно экспортируют на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов через США, несмотря на то что ранее заявляли о поставках исключительно нелетальных средств.

«Южная Корея продолжает передачу сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины, что, по словам американских официальных лиц, сделает запланированное Киевом наступление на российские войска эффективным и позволит Белому дому отложить принятие чреватого последствиями решения о поставках кассетных боеприпасов, запрещённых во многих странах», — пишет WSJ.

Издание напоминает, что США на протяжении нескольких месяцев просили южнокорейские власти об оказании помощи «в связи с истощением артиллерийских запасов Пентагона».

«Согласно конфиденциальному соглашению, Южная Корея передаёт (артиллерийские. — RT) снаряды США, а те, в свою очередь, организуют их отправку на Украину. И Белый дом, и представитель правительства Южной Кореи в Сеуле от комментариев отказались», — сообщает газета.

При этом, по данным The Wall Street Journal, Пентагон признал, что вёл переговоры с Сеулом о закупке боеприпасов, однако отказался сообщить, как осуществляется доставка снарядов и «когда их передача должна быть завершена».

Транспортировка военной техники

AP

© Michal Dyjuk

Прежде аналогичная информация появилась также в южнокорейской газете Dong-a Ilbo. По данным её источников, Сеул одолжит Вашингтону 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые пополнят американские арсеналы, тогда как собственные боеприпасы Пентагон отправит на Украину. Один из собеседников издания отметил, что такой шаг позволил Сеулу отреагировать на просьбу Вашингтона, который ранее призывал оказать военную поддержку киевскому режиму, при этом не предоставляя напрямую летальное оружие. Авторы статьи называют необычным явление, когда снаряды, являющиеся расходным материалом, предоставляются «в форме аренды, а не продажи». Dong-a Ilbo пишет, что соответствующий контракт был заключён с американской стороной в марте.

С точки зрения ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александра Жебина, такие схемы, описанные в СМИ и подтверждённые их источниками, «вполне могут уже сейчас реализовываться Вашингтоном и Сеулом».

«В таких чувствительных военных и геополитических вопросах часть двусторонних договорённостей может не раскрываться, а поставки — осуществляться таким образом, чтобы снаряды попадали в США, восполняли там нехватку боеприпасов, а Вашингтон поставлял на Украину свои запасы. Возможен и вариант, когда Соединённые Штаты являются лишь перевалочным пунктом для южнокорейских вооружений, которые без опознавательных знаков о принадлежности к этой стране могут передаваться американцами ВСУ», — пояснил Жебин в беседе с RT.

Эксперт РИСИ Сергей Ермаков также считает, что ни один из подобных сценариев «исключать нельзя».

«Вполне возможно, что по крайней мере часть передаваемой из Южной Кореи военной продукции может обезличиваться за счёт удаления с неё маркировок, указывающих на страну происхождения, что создаёт дополнительные возможности для маскировки дальнейшего перетекания южнокорейских снарядов на украинский театр военных действий», — предположил он в комментарии RT.

«Контрастирует с прошлогодней риторикой»

Аналитики также обращают внимание на тот факт, что Южная Корея на официальном уровне не опровергала передачу артиллерийских боеприпасов американской стороне.

Как отметил Евгений Семибратов, в последнее время в заявлениях южнокорейских властей, касающихся возможности поставок вооружений киевскому режиму, «всё чаще используется сослагательное наклонение».

«И это заметно контрастирует с прошлогодней риторикой, когда в Сеуле говорили об искреннем стремлении сохранить добрососедские отношения с Россией и нежелании активно вовлекаться в конфликт на Украине. Сейчас же южнокорейские власти используют формулировки, близкие к игре слов, где одно и то же высказывание можно трактовать по-разному. В качестве примера можно вспомнить слова президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о поставках оружия на Украину, которые, вероятно, были произнесены, чтобы прощупать возможную реакцию населения на такие шаги», — сказал аналитик.

Президент Кореи Юн Сок Ёль

Legion-Media

© Yonhap News

Напомним, 19 апреля южнокорейский лидер в беседе с Reuters заявил, что Сеул может расширить поддержку киевского режима за пределы гуманитарной и экономической помощи в случае крупномасштабного нападения на гражданское население Украины. Тогда Юн Сок Ёль «впервые обозначил изменение своей позиции», хотя ранее был против поставок вооружений Украине, отмечает агентство.

«В случае возникновения ситуации, с которой международное сообщество не может мириться, например крупномасштабного нападения на гражданское население, массовых убийств или серьёзного нарушения законов войны, вероятно, нам будет трудно настаивать на оказании лишь гуманитарной или финансовой поддержки», — констатировал южнокорейский президент.

Позднее в Сеуле пояснили, что лидер Южной Кореи имел в виду гипотетическую ситуацию.

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Тем не менее на высказывание Юн Сок Ёля отреагировали в Москве.

«Конечно же, начало поставок вооружений (киевскому режиму со стороны Сеула. — RT) будет косвенно означать определённую стадию вовлечённости в этот конфликт», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что Южная Корея заняла достаточно недружественную позицию к России по ситуации на Украине, а возможность отправки военной помощи Киеву является продолжением этой линии.

Ранее руководитель управления национальной безопасности администрации южнокорейского президента Чо Тхэ Ён также допустил передачу Украине боеприпасов. По его словам, Сеул намерен рассмотреть возможность передачи снарядов — такое решение может быть принято после «мониторинга положения дел на месте».

До этого и южнокорейский премьер-министр Хан Док Су в интервью телеканалу CNN сообщил, что в Сеуле «не решили», будут ли «предоставлять летальное оружие» киевскому режиму.

«Роль помощника США»

По мнению аналитиков, принимая во внимание регулярные «массированные транши» гуманитарной помощи Украине со стороны Южной Кореи, которые состоят не только из военной формы и бронежилетов, но и из техники для разминирования, а также легковых пикапов, уже сейчас становится «всё сложнее провести чёткую грань между летальными и нелетальными поставками».

«Всё это продукция двойного назначения, особенно это касается машин для разминирования и другой техники, которая будет использоваться непосредственно на поле боя для увеличения мобильности и обеспечения боевых действий украинской армии. Сейчас уже можно совершенно точно сказать, что, начав с действительно гуманитарной помощи, южнокорейцы приближаются к тому, чтобы ещё больше вовлечься в конфликт на Украине», — полагает Жебин.

По его словам, в Сеуле, расширяя участие страны «в антироссийской кампании коллективного Запада», похоже, начинают забывать, что в целях нацбезопасности должны думать в первую очередь о стабилизации ситуации на Корейском полуострове, однако этот вопрос, по всей видимости, власти азиатской страны решили отдать на откуп США.

«Соединённые Штаты подтвердили готовность предоставить Южной Корее дополнительные гарантии безопасности, включая размещение там на непостоянной основе носителей ядерного оружия (заходы атомных подлодок, направление самолётов, имеющих возможности нести ЯО). Однако это не усилит безопасность региона, а лишь обострит ситуацию. А Вашингтон побуждает Сеул закрыть глаза на свои национальные интересы в угоду амбициям американских властей на Украине. США пытаются навязать Южной Корее роль своего помощника по накачиванию киевского режима оружием», — говорит эксперт.

Южнокорейские военнослужащие и американский солдат на границе с КНДР

Gettyimages.ru

© Park Tae-hyun-Korea - Pool

Евгений Семибратов добавил, что всё это может серьёзно усугубить ситуацию в регионе.

«Южной Корее следует задуматься о том, что на фоне ухудшения отношений с Сеулом Москва и Пхеньян могут многое предложить друг другу в самых разных областях и бездумное следование в фарватере Вашингтона в вопросе накачки киевского режима вооружениями может самым неожиданным образом отразиться и на Республике Корея», — сказал Семибратов.

При этом аналитики допускают, что, несмотря на возможные издержки, давление Вашингтона на Сеул может оказаться слишком сильным.

«Нельзя исключать, что под таким гнётом Южная Корея в перспективе будет уже открыто поставлять Соединённым Штатам не только боеприпасы, но и другие вооружения. Причём осуществлять это она может и через третьи страны, например через Польшу или Чехию по принципу «каскада», когда импортируемыми вооружениями замещаются те, которые эти государства направят на Украину. Речь может идти и о запрашиваемой киевским режимом системе ПВО, зенитных ракетах, крупнокалиберном оружии», — заключил Ермаков.