Dong-a Ilbo: Южная Корея передаст США полмиллиона снарядов и избежит их отправки Украине

Власти Южной Кореи договорилась с Соединёнными Штатами, что Сеул одолжит американской стороне 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, чтобы избежать их отправки на Украину. Об этом пишет газета Dong-a Ilbo, ссылаясь на источники.

Авторы статьи подчёркивают необычность явления, когда снаряды, которые являются расходным материалом, предоставляются «в форме аренды, а не продажи».

По данным издания, такой контракт был заключён с США в марте.

Один из собеседников газеты отметил, что такой способ позволил Сеулу отреагировать на просьбу союзника — Соединённых Штатов, при этом придерживаясь государственного принципа не предоставлять Украине летальное оружие.

В марте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский союз попытается закупить в Южной Корее артиллерийские боеприпасы для Вооружённых сил Украины.

Вместе с этим южнокорейский премьер-министр Хан Док Су отмечал, что Южная Корея пока не готова отправлять оружие на Украину.