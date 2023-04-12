Dong-a Ilbo: Южная Корея передаст США полмиллиона снарядов и избежит их отправки Украине
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Авторы статьи подчёркивают необычность явления, когда снаряды, которые являются расходным материалом, предоставляются «в форме аренды, а не продажи».
По данным издания, такой контракт был заключён с США в марте.
Один из собеседников газеты отметил, что такой способ позволил Сеулу отреагировать на просьбу союзника — Соединённых Штатов, при этом придерживаясь государственного принципа не предоставлять Украине летальное оружие.
В марте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский союз попытается закупить в Южной Корее артиллерийские боеприпасы для Вооружённых сил Украины.
Вместе с этим южнокорейский премьер-министр Хан Док Су отмечал, что Южная Корея пока не готова отправлять оружие на Украину.