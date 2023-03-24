Узнать больше

Премьер Польши: ЕС попытается купить в Южной Корее артиллерийские боеприпасы для Украины

Короткая ссылка
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский союз попытается закупить в Южной Корее артиллерийские боеприпасы для Вооружённых сил Украины.

По словам польского премьера, ЕС намерен закупать боеприпасы в тех странах, которые имеют хорошие запасы.

«Например, Южная Корея является такой страной, которая, как считают специалисты, имеет очень много артиллерийских и ракетных снарядов», — цитирует Моравецкого РИА Новости.

Он добавил, что возможные закупки будут осуществляться за деньги из Европейского фонда мира.

Ранее южнокорейский премьер-министр Хан Док Су заявил, что Южная Корея пока не готова отправлять оружие на Украину

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить