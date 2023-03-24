Премьер Польши: ЕС попытается купить в Южной Корее артиллерийские боеприпасы для Украины
По словам польского премьера, ЕС намерен закупать боеприпасы в тех странах, которые имеют хорошие запасы.
«Например, Южная Корея является такой страной, которая, как считают специалисты, имеет очень много артиллерийских и ракетных снарядов», — цитирует Моравецкого РИА Новости.
Он добавил, что возможные закупки будут осуществляться за деньги из Европейского фонда мира.
Ранее южнокорейский премьер-министр Хан Док Су заявил, что Южная Корея пока не готова отправлять оружие на Украину.