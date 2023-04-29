«В погоне за военным превосходством»: Россия заявила о применении США схем расширенного ядерного сдерживания в АТР
- Американские корабли в Южно-Китайском море
- globallookpress.com
- © US Navy
Соединённые Штаты и их союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстративно предпринимают шаги по применению так называемого расширенного ядерного сдерживания на территории АТР. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«США и их союзники в АТР демонстративно обозначили движение в сторону дублирования в данном регионе тех деструктивных для международной безопасности схем так называемого расширенного ядерного сдерживания, которые Вашингтон на протяжении десятилетий после завершения холодной войны практиковал и продолжает развивать в рамках НАТО при полной поддержке других членов Североатлантического блока, объявившего себя ядерным альянсом», — заявила Захарова.
Напомним, положение о «расширенном ядерном сдерживании» содержится в программном документе США «Обзор ядерной политики», который определяет долгосрочную стратегию Вашингтона в области ядерных вооружений. Рассекреченные выдержки из этого обновлённого документа были опубликованы Минобороны Соединённых Штатов 27 октября 2022 года. В нём говорится, что американская авиация двойного назначения и ядерное оружие, передовое развёртывание которых осуществляется в зоне ответственности Европейского командования США, — это «основа механизмов распределения ядерного бремени в НАТО».
«Соединённые Штаты продолжат поддерживать шаги по обеспечению современного, готового и надёжного (механизма. — RT) ядерного сдерживания со стороны государств альянса», — говорится в обзоре.
Как отмечается в документе, несмотря на то что «тень холодной войны уже давно отступила», как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе «возникают новые угрозы».
«Наши обязательства по обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе также сохраняют свою актуальность. Мы продолжим развёртывание гибких ядерных сил, способных сдержать региональный ядерный конфликт, включая способность передового развёртывания в регионе стратегических бомбардировщиков, истребителей двойного назначения и ядерного оружия... Мы также будем выявлять возможности для большей интеграции (оборонного. — RT) потенциала в целях реагирования на возникающие угрозы», — говорится в «Обзоре ядерной политики».
Однако, по словам Захаровой, Москва убеждена, что дальнейшее распространение коллективным Западом подобной практики не принесёт ничего, «кроме нагнетания напряжённости, подстёгивания кризисных проявлений в области безопасности и провоцирования гонки вооружений».
«Призываем США и их союзников, которые в погоне за определяющим военным превосходством реализуют целый ряд военных программ, подрывающих глобальную стратегическую стабильность, перестать раскачивать ситуацию и отказаться от шагов, ведущих к ослаблению общего уровня безопасности для всех государств», — подчеркнула дипломат.
Южнокорейский фактор
Заявлением о дублировании США схем расширенного ядерного сдерживания в АТР официальный представитель МИД РФ прокомментировала договорённость о совместном планировании применения ядерного оружия Соединёнными Штатами и Южной Кореей. По словам Захаровой, такое развитие событий носит явно дестабилизирующий характер и «будет иметь серьёзные негативные последствия» для региональной безопасности «с проекцией на глобальную стабильность».
Напомним, 26 апреля США и Южная Корея договорились о создании консультативной группы по ядерным вопросам для обсуждения и планирования действий при возникновении «особой обстановки, связанной с ядерной угрозой». Вашингтон и Сеул договорились сотрудничать по вопросу совместного подхода «к ядерному сдерживанию с учётом растущей угрозы, исходящей от КНДР». Кроме того, Соединённые Штаты пообещали активизировать развёртывание своих стратегических сил и средств на Корейском полуострове и вблизи него, в частности «американских платформ, оснащённых ядерным оружием».
Напомним, как и другим своим внеблоковым партнёрам, а также союзниками по НАТО, США предоставляют Южной Корее ядерный зонтик в рамках стратегии «расширенного ядерного сдерживания». Так, в конце января во время встречи в Сеуле глава Пентагона Ллойд Остин и его южнокорейский коллега договорились о расширении американского присутствия в регионе, в том числе за счёт развёртывания авианосцев с ядерными двигателями. Тогда Остин заявил о готовности защитить Южную Корею, в том числе и с применением ядерного оружия.
- Глава Пентагона (справа) и президент Южной Кореи (слева)
- © Navy Petty Officer 2nd Class Alexander Kubitza/defense.gov
27 апреля во время визита южнокорейского президента в Пентагон министр обороны США подтвердил эту мысль, объявив о приверженности Вашингтона обязательству по «расширенному сдерживанию» в отношении Южной Кореи, которое предполагает использование ядерного оружия в случае необходимости.
«Непродуманная и дерзкая политика»
Как отметил в беседе с RT доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, Москва обоснованно выражает свою тревожность относительно переноса схем Вашингтона в рамках расширенного ядерного сдерживания в Азиатско-Тихоокеанский регион.
«США в последнее время предпринимают очень энергичные усилия для того, чтобы сохранить своё глобальное лидерство в мире. Однако ни политических, ни экономических, ни конвенциональных военных средств им для этого уже не хватает, поэтому они решили изменить стратегию», — отметил эксперт.
«Вашингтон сконцентрировался на планах по расширению клуба ядерных держав за счёт лояльных им союзников, которым США готовы предоставлять вооружения, способные нести ядерное оружие», — заявил Фельдман.
В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов напомнил, что в рамках стратегии расширенного ядерного сдерживания США инициировали создание оборонного союза AUKUS, в который, помимо Соединённых Штатов, входят Австралия и Великобритания.
«Действия США такого рода несут прямую угрозу миру, поскольку усиливают напряжённость в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия крайне обеспокоена этой ситуацией, поскольку эскалация происходит в непосредственной близости от российских границ», — сказал аналитик в разговоре с RT.
По словам Шаповалова, Вашингтон усиливает своё присутствие в регионе и стремится расширить количество стран, которых он вовлекает в свою орбиту.
«Всё это несёт колоссальные риски для международной безопасности. А государства, которые находятся в союзных отношениях с США и, по сути, являются их сателлитами, становятся плацдармом для милитаристских действий Соединённых Штатов, в том числе связанных с расширенным ядерным сдерживанием», — уверен эксперт.
Как подчеркнул Павел Фельдман, подобными действиями Соединённые Штаты «ставят мир на грань большой ядерной войны».
«Хоть Вашингтон и отрицает, что будет передавать своим союзникам ядерное оружие, по сути, это всё равно подготовка к поставке таких вооружений в случае необходимости. Что же касается Южной Кореи, то действия США в её отношении равносильны попытке тушить пожар бензином — в Азиатско-Тихоокеанском регионе и так наблюдается значительная напряжённость», — полагает эксперт.
По его мнению, распространяя стратегию расширенного ядерного сдерживания на АТР, США стремятся нарастить потенциал так называемого азиатского НАТО, формируемого для противостояния РФ и КНР. Вашингтон открыто накачивает своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе боевыми средствами, способными нести ядерное оружие, подчеркнул аналитик.
- Пентагон
- AP
- © Pablo Martinez Monsivais
«За счёт этого Вашингтон хочет создать дополнительное военно-политическое давление на Китай и Россию, у которых также есть геополитические интересы в этом регионе. Но если США и их союзники поднимают ставки, создают дополнительные угрозы для КНР и РФ в АТР, то вполне закономерным шагом будет наращивание военно-технического и политического сотрудничества Пекина и Москвы. В этом смысле США подталкивают Китай и Россию к ещё большему сближению, подставляя самих себя из-за своей непродуманной, непоследовательной и очень дерзкой политики в этом регионе», — заключил Фельдман.