«В погоне за военным превосходством»: Россия заявила о применении США схем расширенного ядерного сдерживания в АТР

В МИД РФ сообщили, что Соединённые Штаты и их союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) демонстративно предпринимают шаги, касающиеся деструктивных для международной безопасности схем так называемого расширенного ядерного сдерживания. Эти схемы Вашингтон практиковал ранее и продолжает развивать в рамках НАТО. Москва убеждена, что дальнейшее распространение коллективным Западом подобной практики не принесёт ничего, кроме нагнетания напряжённости, «подстёгивания кризисных проявлений» в области безопасности и провоцирования гонки вооружений. По мнению экспертов, распространяя стратегию расширенного ядерного сдерживания на АТР, США стремятся нарастить потенциал так называемого азиатского НАТО, формируемого для противостояния РФ и КНР.

Соединённые Штаты и их союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстративно предпринимают шаги по применению так называемого расширенного ядерного сдерживания на территории АТР. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«США и их союзники в АТР демонстративно обозначили движение в сторону дублирования в данном регионе тех деструктивных для международной безопасности схем так называемого расширенного ядерного сдерживания, которые Вашингтон на протяжении десятилетий после завершения холодной войны практиковал и продолжает развивать в рамках НАТО при полной поддержке других членов Североатлантического блока, объявившего себя ядерным альянсом», — заявила Захарова.

Напомним, положение о «расширенном ядерном сдерживании» содержится в программном документе США «Обзор ядерной политики», который определяет долгосрочную стратегию Вашингтона в области ядерных вооружений. Рассекреченные выдержки из этого обновлённого документа были опубликованы Минобороны Соединённых Штатов 27 октября 2022 года. В нём говорится, что американская авиация двойного назначения и ядерное оружие, передовое развёртывание которых осуществляется в зоне ответственности Европейского командования США, — это «основа механизмов распределения ядерного бремени в НАТО».

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«Соединённые Штаты продолжат поддерживать шаги по обеспечению современного, готового и надёжного (механизма. — RT) ядерного сдерживания со стороны государств альянса», — говорится в обзоре.

Как отмечается в документе, несмотря на то что «тень холодной войны уже давно отступила», как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе «возникают новые угрозы».

«Наши обязательства по обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе также сохраняют свою актуальность. Мы продолжим развёртывание гибких ядерных сил, способных сдержать региональный ядерный конфликт, включая способность передового развёртывания в регионе стратегических бомбардировщиков, истребителей двойного назначения и ядерного оружия... Мы также будем выявлять возможности для большей интеграции (оборонного. — RT) потенциала в целях реагирования на возникающие угрозы», — говорится в «Обзоре ядерной политики».

Однако, по словам Захаровой, Москва убеждена, что дальнейшее распространение коллективным Западом подобной практики не принесёт ничего, «кроме нагнетания напряжённости, подстёгивания кризисных проявлений в области безопасности и провоцирования гонки вооружений».

«Призываем США и их союзников, которые в погоне за определяющим военным превосходством реализуют целый ряд военных программ, подрывающих глобальную стратегическую стабильность, перестать раскачивать ситуацию и отказаться от шагов, ведущих к ослаблению общего уровня безопасности для всех государств», — подчеркнула дипломат.

Южнокорейский фактор

Заявлением о дублировании США схем расширенного ядерного сдерживания в АТР официальный представитель МИД РФ прокомментировала договорённость о совместном планировании применения ядерного оружия Соединёнными Штатами и Южной Кореей. По словам Захаровой, такое развитие событий носит явно дестабилизирующий характер и «будет иметь серьёзные негативные последствия» для региональной безопасности «с проекцией на глобальную стабильность».

Напомним, 26 апреля США и Южная Корея договорились о создании консультативной группы по ядерным вопросам для обсуждения и планирования действий при возникновении «особой обстановки, связанной с ядерной угрозой». Вашингтон и Сеул договорились сотрудничать по вопросу совместного подхода «к ядерному сдерживанию с учётом растущей угрозы, исходящей от КНДР». Кроме того, Соединённые Штаты пообещали активизировать развёртывание своих стратегических сил и средств на Корейском полуострове и вблизи него, в частности «американских платформ, оснащённых ядерным оружием».

Напомним, как и другим своим внеблоковым партнёрам, а также союзниками по НАТО, США предоставляют Южной Корее ядерный зонтик в рамках стратегии «расширенного ядерного сдерживания». Так, в конце января во время встречи в Сеуле глава Пентагона Ллойд Остин и его южнокорейский коллега договорились о расширении американского присутствия в регионе, в том числе за счёт развёртывания авианосцев с ядерными двигателями. Тогда Остин заявил о готовности защитить Южную Корею, в том числе и с применением ядерного оружия.

Глава Пентагона (справа) и президент Южной Кореи (слева)

© Navy Petty Officer 2nd Class Alexander Kubitza/defense.gov

27 апреля во время визита южнокорейского президента в Пентагон министр обороны США подтвердил эту мысль, объявив о приверженности Вашингтона обязательству по «расширенному сдерживанию» в отношении Южной Кореи, которое предполагает использование ядерного оружия в случае необходимости.

«Непродуманная и дерзкая политика»

Как отметил в беседе с RT доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, Москва обоснованно выражает свою тревожность относительно переноса схем Вашингтона в рамках расширенного ядерного сдерживания в Азиатско-Тихоокеанский регион.

«США в последнее время предпринимают очень энергичные усилия для того, чтобы сохранить своё глобальное лидерство в мире. Однако ни политических, ни экономических, ни конвенциональных военных средств им для этого уже не хватает, поэтому они решили изменить стратегию», — отметил эксперт.

«Вашингтон сконцентрировался на планах по расширению клуба ядерных держав за счёт лояльных им союзников, которым США готовы предоставлять вооружения, способные нести ядерное оружие», — заявил Фельдман.

В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов напомнил, что в рамках стратегии расширенного ядерного сдерживания США инициировали создание оборонного союза AUKUS, в который, помимо Соединённых Штатов, входят Австралия и Великобритания.

«Действия США такого рода несут прямую угрозу миру, поскольку усиливают напряжённость в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия крайне обеспокоена этой ситуацией, поскольку эскалация происходит в непосредственной близости от российских границ», — сказал аналитик в разговоре с RT.

По словам Шаповалова, Вашингтон усиливает своё присутствие в регионе и стремится расширить количество стран, которых он вовлекает в свою орбиту.

«Всё это несёт колоссальные риски для международной безопасности. А государства, которые находятся в союзных отношениях с США и, по сути, являются их сателлитами, становятся плацдармом для милитаристских действий Соединённых Штатов, в том числе связанных с расширенным ядерным сдерживанием», — уверен эксперт.

Как подчеркнул Павел Фельдман, подобными действиями Соединённые Штаты «ставят мир на грань большой ядерной войны».

«Хоть Вашингтон и отрицает, что будет передавать своим союзникам ядерное оружие, по сути, это всё равно подготовка к поставке таких вооружений в случае необходимости. Что же касается Южной Кореи, то действия США в её отношении равносильны попытке тушить пожар бензином — в Азиатско-Тихоокеанском регионе и так наблюдается значительная напряжённость», — полагает эксперт.

По его мнению, распространяя стратегию расширенного ядерного сдерживания на АТР, США стремятся нарастить потенциал так называемого азиатского НАТО, формируемого для противостояния РФ и КНР. Вашингтон открыто накачивает своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе боевыми средствами, способными нести ядерное оружие, подчеркнул аналитик.

Пентагон

AP

© Pablo Martinez Monsivais

«За счёт этого Вашингтон хочет создать дополнительное военно-политическое давление на Китай и Россию, у которых также есть геополитические интересы в этом регионе. Но если США и их союзники поднимают ставки, создают дополнительные угрозы для КНР и РФ в АТР, то вполне закономерным шагом будет наращивание военно-технического и политического сотрудничества Пекина и Москвы. В этом смысле США подталкивают Китай и Россию к ещё большему сближению, подставляя самих себя из-за своей непродуманной, непоследовательной и очень дерзкой политики в этом регионе», — заключил Фельдман.