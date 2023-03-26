На периферии внимания: как американские СМИ освещают техногенные происшествия и аварии в США

На днях в США произошло очередное ЧП — взрыв на шоколадной фабрике в штате Пенсильвания. С начала года в Штатах был зафиксирован целый ряд подобных происшествий, затронувших различные сферы инфраструктуры страны. Однако большинство американских СМИ не находят в этих инцидентах системного характера. Причём, по мнению политологов, мейнстримные медиа США стараются не заострять на них внимания, чтобы не бросать тень на администрацию Джо Байдена.

Вечером в пятницу, 24 марта, американский телеканал ABC сообщил о взрыве на шоколадной фабрике RM Palmer в штате Пенсильвания. По словам очевидцев, сначала произошёл взрыв, после чего на территории предприятия начался пожар. В результате одно из зданий фабричного комплекса было разрушено, а другое повреждено.

По данным СМИ, жертвами ЧП стали два человека, ещё пять числятся пропавшими без вести, десять человек были доставлены в больницу города Уэст-Рединг. Причины инцидента пока не установлены, хотя отмечается, что экстренные службы не получали сообщений об утечке газа до инцидента.

Стоит отметить, что в последнее время в США произошла целая серия происшествий, в том числе на предприятиях пищевой промышленности.

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При этом большинство американских изданий и телеканалов никак не связывают их между собой. Однако ещё в конце января известный американский телеведущий Такер Карлсон обратил внимание на участившиеся за последний год ЧП на объектах пищевой промышленности США.

«Странные катастрофы стали происходить на предприятиях пищевой промышленности по всей территории Соединённых Штатов. В апреле (2022 года. — RT)... пожар уничтожил штаб-квартиру одного из крупнейших в этой стране дистрибьюторов органических продуктов питания. Причина неизвестна. На следующий месяц на одной неделе два не связанных между собой крушения частных самолётов уничтожили два разных центра пищевой промышленности. Один самолёт упал на завод General Mills в Джорджии. Другой самолёт врезался в пищевую фабрику в Айдахо. Кстати, ещё в феврале взрыв котла уничтожил завод по переработке картофеля в Орегоне. И этот список можно продолжать», — рассказал Карлсон.

Однако кроме телеведущего Fox News внимание на увеличение числа подобных инцидентов и их возможный системный характер обратили только несколько альтернативных СМИ и авторы частных блогов.

Химический месяц

Вместе с тем даже крупные американские СМИ вынуждены были сообщить о ряде техногенных катастроф, которые произошли одна за другой с начала этого года.

Самым громким инцидентом стала авария поезда компании Norfolk Southern Railway, который перевозил опасные химические вещества. 3 февраля в районе населённого пункта Ист-Палестайн в штате Огайо с рельсов сошли около 50 вагонов поезда. В результате аварии вспыхнул пожар.

Катастрофа поезда в Огайо

AP

© Gene J. Puskar

По информации CNN, как минимум в пяти цистернах, которые находились в составе, содержался винилхлорид — ядовитый химикат, который широко используется в промышленности. Данная субстанция огнеопасна, а при горении разлагается на угарный газ, фосген и хлороводород.

Часть оказавшихся на земле цистерн не была повреждена, однако они находились рядом с продолжающимся пожаром, что могло спровоцировать детонацию. Из-за этого власти региона решились на контролируемый сброс ядовитых химикатов для их дожигания, что в итоге обернулось заражением прилегающей территории. Последствия этой аварии и масштаб случившегося ещё предстоит оценить.

14 февраля на автомагистрали в штате Аризона перевернулась автоцистерна, перевозившая порядка 1 т азотной кислоты. Из повреждённого контейнера начали выходить ярко-оранжевые пары, местные власти объявили эвакуацию населения.

На следующий день в речном порту города Талса в Оклахоме загорелась цистерна, использовавшаяся для хранения полимеров. Несмотря на заявления властей, что в цистерне находились якобы только остатки химических веществ, горение сопровождалось обильным выделением густого чёрного дыма, а порт был эвакуирован, сообщает Newsweek.

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22 февраля агентство Associated Press сообщило о пожаре на предприятии по переработке урана в Комплексе национальной безопасности Y-12. Это высокозащищённый объект, где специалисты в том числе производят детали для американского ядерного оружия и поставляют обогащенный уран для нужд ВМС США. Утверждалось, что пожар был быстро локализован, а воздушные мониторы не зафиксировали выброса радиоактивного материала.

Газета The Guardian со ссылкой на данные Коалиции по предотвращению химических катастроф сообщала, что только за первые семь недель 2023 года в США было зарегистрировано более 30 подобных инцидентов: будь то сход поездов с рельсов, аварии грузовиков, разрывы трубопроводов или утечки и разливы на промышленных предприятиях — то есть примерно по одному случаю каждые полтора дня.

Отмечалось, что в 2022 году коалиция зарегистрировала 188 таких случаев, по сравнению со 177 в 2021 году, отмечает The Guardian. В свою очередь, согласно официальной статистике, которую публикуют власти США, основываясь на данных Совета по химической безопасности и расследованию опасностей, только за три последних месяца 2022 года, с октября по декабрь, было зарегистрировано 36 «химических инцидентов» (по сравнению с 16 эпизодами за аналогичный период 2021 года и 14 случаями в 2020-м).

Что касается железнодорожных аварий, то, по данным Бюро транспортной статистики, с 1990 по 2021 год в США произошло 54 539 сходов поездов с рельсов — в среднем 1704 инцидента в год.

При этом в разговоре с изданием The Lever бывшие высокопоставленные сотрудники Федерального управления железных дорог выражали мнение, что аварии, подобные инциденту в Огайо, будут происходить и дальше, потому что Минтранспорта США под руководством Пита Буттиджича не стало восстанавливать отменённые ранее правила, согласно которым поезда с опасными материалами должны быть оборудованы пневматическими тормозами с электронным управлением.

По данным The Lever, это правило было отменено под давлением лоббистов, чьими услугами пользуется и железнодорожная компания Norfolk Southern Railway.

Катастрофа поезда в Огайо

AP

© Gene J. Puskar

При этом некоторые американские СМИ попытались сгладить негативный информационный фон, сформировавшийся из-за серии аварий. Так, издание Newsweek в середине февраля назвало американцев, которые выражали беспокойство по поводу возможной связи между инцидентами, сторонниками теорий заговора. Однако критику действий американских властей, других телеканалов и изданий, которые не уделяют должного внимания этим ЧП, продолжил Такер Карлсон.

«Продовольствие, водоснабжение, энергия, инфраструктура — что всё это даёт в сумме? Ах да, — страну. Без всего этого представить себе страну невозможно, и в каждом инциденте, вне зависимости от его причин, ущерб наносится именно таким сферам, как продовольствие, водоснабжение, энергия и инфраструктура. А знаете, почему? Если бы вы были в неведении, то, вероятно, подумали бы, что идёт война. Почему никто не говорит обо всём этом?» — отметил журналист 13 февраля.

Системная тенденция

Опрошенные RT эксперты считают, что крупные телеканалы и газеты в США стараются не поднимать шумихи из-за ЧП на различных промышленных и инфраструктурных объектах страны, чтобы не бросать тень на администрацию Байдена.

«Это их стандартная позиция, они создают повестку, которая закрепляет в американском общественном мнении идею о бесспорной правоте правительства США. Чтобы вывести их на чистую воду, нужно очень сильно постараться. Это не сегодня началось и не завтра закончится», — сказал в комментарии RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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В свою очередь, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман напомнил, что в 2021 году Джо Байден согласовал с конгрессом план развития инфраструктуры США на сумму $1,2 трлн. Однако реализация этого плана, по его словам, до сих пор не началась.

«Поэтому СМИ стараются не портить Байдену электоральный фон, который сейчас не самый позитивный с учетом всех катастроф, инфляции и банкротств банков, с которыми столкнулись США. Системное освещение таких инцидентов как показателя плохого состояния инфраструктуры США создало бы дополнительные бонусы для кандидата от республиканцев — Дональда Трампа», — пояснил эксперт.

По его словам, количество проблем, которые образовались при Байдене, уже зашкаливает.

«Если сконцентрировать внимание ещё и на техногенных катастрофах, непопулярных решениях власти и неспособности администрации Байдена вовремя устранять кризисные ситуации, то это может ухудшить и без того довольно слабые предвыборные позиции. Это можно назвать своего рода манипулированием актуальной общественно-политической информационной повесткой. На первый план выводятся не особо существенные проблемы внешней повестки, а внутренние проблемы, выставляющие власть в невыгодном ключе, просто уводят из фокуса общественного внимания», — заключил собеседник RT.