Кадыров: в зону спецоперации на Украину выехал очередной контингент добровольцев

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в зону спецоперации на Украину выехал очередной контингент добровольцев.
Кадыров: в зону спецоперации на Украину выехал очередной контингент добровольцев
  • РИА Новости

«Сотни отважных воинов из разных уголков нашей необъятной страны решили стать частью освободительной армии России», — написал он в своём Telegram-канале. 

По словам Кадырова, добровольцы предварительно прошли в Российском университете спецназа в Гудермесе обучение по тактической стрельбе, а также ведению боя в лесном массиве.

Он добавил, что добровольцы получили все необходимые знания и боевые навыки от лучших инструкторов Чечни. 

23 апреля Кадыров сообщал об отправке отряда добровольцев на Украину.

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