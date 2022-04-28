Кадыров: в зону спецоперации на Украину выехал очередной контингент добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в зону спецоперации на Украину выехал очередной контингент добровольцев.

«Сотни отважных воинов из разных уголков нашей необъятной страны решили стать частью освободительной армии России», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, добровольцы предварительно прошли в Российском университете спецназа в Гудермесе обучение по тактической стрельбе, а также ведению боя в лесном массиве.

Он добавил, что добровольцы получили все необходимые знания и боевые навыки от лучших инструкторов Чечни.

23 апреля Кадыров сообщал об отправке отряда добровольцев на Украину.