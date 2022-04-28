Кадыров: в зону спецоперации на Украину выехал очередной контингент добровольцев
- РИА Новости
«Сотни отважных воинов из разных уголков нашей необъятной страны решили стать частью освободительной армии России», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Кадырова, добровольцы предварительно прошли в Российском университете спецназа в Гудермесе обучение по тактической стрельбе, а также ведению боя в лесном массиве.
Он добавил, что добровольцы получили все необходимые знания и боевые навыки от лучших инструкторов Чечни.
23 апреля Кадыров сообщал об отправке отряда добровольцев на Украину.