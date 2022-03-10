В Минобороны сравнили исследования Пентагона на Украине с работой японского отряда 731

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Военно-биологические исследования, проводившиеся на Украине под руководством США, аналогичны тем, которые проводились в 1940-х годах японским специальным отрядом 731, занимавшимся разработкой бактериологического оружия. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских вооружённых сил Игорь Кириллов.
В Минобороны сравнили исследования Пентагона на Украине с работой японского отряда 731
  • РИА Новости

«Характерно, что аналогичные исследования проводились в 40-х годах прошлого столетия при создании компонентов биологического оружия японским отрядом 731, члены которого впоследствии скрылись в США от преследований за военные преступления», — отметил он во время брифинга по итогам анализа документов, которые касаются военно-биологической деятельности США на территории Украины.

10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В ведомстве допустили, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.

Также Кириллов рассказал о проекте Р-781, где, по его словам, в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши. Вместе с тем на Украине изучалась возможность распространения инфекций через мигрирующих птиц.

Кроме того, Пентагон на Украине интересовался насекомыми — переносчиками опасных инфекций.

Как заявил российский посол в США Анатолий Антонов, Соединённые Штаты опасаются подтверждения фактов нарушения конвенции о запрете биологического оружия.

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