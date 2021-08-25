ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР бактериологическое оружие

Япония планировала в 1945 году применить против Советского Союза бактериологическое оружие, в основе которого были бы в том числе возбудители сибирской язвы.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы, рассекреченные ФСБ России.

Как отмечается, среди архивных материалов есть показания Като Цунэнори — бывшего сотрудника специального отряда 731-й Квантунской армии, занимавшегося разработкой бактериологического оружия.

«Я не слышал, чтобы против СССР предполагалось применять микробы какого-либо особого вида. Я думаю, существовал план применять чумные микробы так же, как против Америки и Китая», — писал Цунэнори.

Он уточнил, что слышал о планах использовать против Советского Союза бациллу антракса (сибирской язвы).

По словам Цунэнори, когда он прибыл в отряд 731 в декабре 1944 года, то там уже велась подготовка к бактериологической войне против США.

«Что же касается СССР, то до этого ещё дело не дошло. Против СССР, безусловно, также должны были быть применены чумные бациллы», — отметил Цунэнори.

Согласно рассекреченным документам, Япония готовилась начать бактериологическую войну против СССР в июне 1945 года.

Ранее сообщалось, что Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году.