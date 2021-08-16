ФСБ рассекретила документы о планах Японии применить бактериологическую бомбу в 1944 году

Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году. Это, как пишет РИА Новости, следует из документов, впервые рассекреченных Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

Как уточняется, среди архивных материалов — протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямады.

Ямада в январе 1938 года был назначен командующим 3-й армии, которая размещалась в Маньчжурии на границе с Советским Союзом, а с 1944 года стал главнокомандующим Квантунской армии.

В ходе допроса бывшему главкому зачитали показания свидетеля Мацумуры о том, что тот сделал Ямаде устный доклад о применении бактериологической бомбы «системы Исии» осенью 1944 года.

«Показания свидетеля Мацумура я не отрицаю… Как я уже ранее показал, этот доклад был мной одобрен», — сказал Ямада.

Ранее Федеральная служба безопасности обнародовала архивные материалы, касающиеся участия Японии во Второй мировой войне, в том числе руководство по пыткам военнопленных.

Как отмечается, среди опубликованных материалов есть «Руководство по службе секретной войны», подготовленное в 1944 году Генеральным штабом Квантунской армии и содержавшее основные положения допроса военнопленных.