ФСБ рассекретила документы о планах Японии применить бактериологическую бомбу в 1944 году

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Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году. Это, как пишет РИА Новости, следует из документов, впервые рассекреченных Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.
ФСБ рассекретила документы о планах Японии применить бактериологическую бомбу в 1944 году
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Как уточняется, среди архивных материалов — протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямады.

Ямада в январе 1938 года был назначен командующим 3-й армии, которая размещалась в Маньчжурии на границе с Советским Союзом, а с 1944 года стал главнокомандующим Квантунской армии.

В ходе допроса бывшему главкому зачитали показания свидетеля Мацумуры о том, что тот сделал Ямаде устный доклад о применении бактериологической бомбы «системы Исии» осенью 1944 года.

«Показания свидетеля Мацумура я не отрицаю… Как я уже ранее показал, этот доклад был мной одобрен», — сказал Ямада.

Ранее Федеральная служба безопасности обнародовала архивные материалы, касающиеся участия Японии во Второй мировой войне, в том числе руководство по пыткам военнопленных.

Как отмечается, среди опубликованных материалов есть «Руководство по службе секретной войны», подготовленное в 1944 году Генеральным штабом Квантунской армии и содержавшее основные положения допроса военнопленных.

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