ФСБ рассекретила документы о планах Японии применить бактериологическую бомбу в 1944 году
- РИА Новости
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Как уточняется, среди архивных материалов — протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямады.
Ямада в январе 1938 года был назначен командующим 3-й армии, которая размещалась в Маньчжурии на границе с Советским Союзом, а с 1944 года стал главнокомандующим Квантунской армии.
В ходе допроса бывшему главкому зачитали показания свидетеля Мацумуры о том, что тот сделал Ямаде устный доклад о применении бактериологической бомбы «системы Исии» осенью 1944 года.
«Показания свидетеля Мацумура я не отрицаю… Как я уже ранее показал, этот доклад был мной одобрен», — сказал Ямада.
Ранее Федеральная служба безопасности обнародовала архивные материалы, касающиеся участия Японии во Второй мировой войне, в том числе руководство по пыткам военнопленных.
Как отмечается, среди опубликованных материалов есть «Руководство по службе секретной войны», подготовленное в 1944 году Генеральным штабом Квантунской армии и содержавшее основные положения допроса военнопленных.