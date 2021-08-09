ФСБ рассекретила японское «Руководство к секретной войне» 1944 года

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала архивные материалы, касающиеся участия Японии во Второй мировой войне, в том числе руководство по пыткам военнопленных.
ФСБ рассекретила японское «Руководство к секретной войне» 1944 года
  • © РИА Новости / Евгений Халдей

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на архивные источники.

Как отмечается, среди опубликованных материалов есть «Руководство по службе секретной войны», подготовленное в 1944 году Генеральным штабом Квантунской армии и содержавшее основные положения допроса военнопленных.

В соответствии с документом, пытка должна производиться таким образом, чтобы это «не имело дурных последствий» для Японии.

«Пытка, причиняя физические страдания, должна поддерживаться и продолжаться таким образом, чтобы (допрашиваемому. — RT) не было иных способов избавиться от страданий, кроме дачи правдивых показаний», — отмечалось в опубликованных материалах.

Согласно положениям руководства, «способы пыток должны быть такими, чтобы их можно было легко применять, без жалости поддерживая страдания допрашиваемых, но чтобы на их телах в итоге не оставалось бы ран и шрамов».

Ранее Федеральная служба безопасности рассекретила документы о подготовке японских военных к войне с Советским Союзом.

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