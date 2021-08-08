ФСБ рассекретила документы о подготовке Японии к войне с СССР

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила документы о подготовке японских военных к войне с Советским Союзом.
ФСБ рассекретила документы о подготовке Японии к войне с СССР
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на архивные материалы.

Из документов следует, что подготовка к военным действиям началась в 1938 году.

Так, например, в документах находится приказ №70 частям 3-й армии, датированный 9 августа 1938 года. Соответствующий приказ соотносится с моментом военного конфликта между СССР и Японией у озера Хасан.

К тому же рассекречена информация о допросе последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведённом в декабре 1949 года.

По данным протокола допроса, Ямада признался, что в январе 1938 года был отдан приказ частям 3-й армии о приведении их к полной боевой готовности на случай, если возникнут военные действия с СССР.

В апреле ФСБ к 75-летию со дня образования Калининградской области рассекретила и передала в областной архив материалы о преступлениях нацистов в годы Второй мировой войны в концлагерях Восточной Пруссии.

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