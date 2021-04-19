ФСБ рассекретила материалы о концлагерях нацистов в Восточной Пруссии

ФСБ России к 75-летию со дня образования Калининградской области рассекретила и передала в областной архив материалы о преступлениях нацистов в годы Второй мировой войны в концлагерях в Восточной Пруссии.

Согласно раскрытым данным, на территории почти полусотни концлагерей Восточной Пруссии (17 из них в Кёнигсберге) ежедневно убивали в газовых камерах, расстреливали и морили голодом тысячи советских военнопленных и мирных жителей.

В частности, представлены материалы о преступлениях нацистов в филиале концлагеря Штуттгоф.

«Из показаний арестованных установлено, что в штуттгофском лагере путём применения газовых камер, прививки сыпного тифа и других инфекционных болезней, а также от голода ежедневно уничтожались до 1 тыс. советских граждан и граждан других государств», — цитирует выдержку из документов РИА Новости.

Ранее Следственный комитет России решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.

Минобороны России запустило проект «Забвению не подлежит», приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Подробнее — в материале RT.