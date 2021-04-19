ФСБ рассекретила материалы о концлагерях нацистов в Восточной Пруссии

Короткая ссылка
ФСБ России к 75-летию со дня образования Калининградской области рассекретила и передала в областной архив материалы о преступлениях нацистов в годы Второй мировой войны в концлагерях в Восточной Пруссии.
ФСБ рассекретила материалы о концлагерях нацистов в Восточной Пруссии
  • © РИА Новости / Ярин

Согласно раскрытым данным, на территории почти полусотни концлагерей Восточной Пруссии (17 из них в Кёнигсберге) ежедневно убивали в газовых камерах, расстреливали и морили голодом тысячи советских военнопленных и мирных жителей.

В частности, представлены материалы о преступлениях нацистов в филиале концлагеря Штуттгоф.

«Из показаний арестованных установлено, что в штуттгофском лагере путём применения газовых камер, прививки сыпного тифа и других инфекционных болезней, а также от голода ежедневно уничтожались до 1 тыс. советских граждан и граждан других государств», — цитирует выдержку из документов РИА Новости.

Ранее Следственный комитет России решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.

Минобороны России запустило проект «Забвению не подлежит», приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить