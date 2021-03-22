СК решил объединить дела о действиях нацистов против граждан СССР

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Следственный комитет России решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно — о геноциде народов СССР. Об этом рассказал глава СК Александр Бастрыкин.

Глава ведомства объяснил, что речь идёт про уголовные дела о массовых убийствах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, в Ейском детском доме, а также в бывших концлагерях в посёлке Моглино Псковской области и в районе Симферополя.

Кроме того, в это же производство включены дела о массовых убийствах мирных граждан в Ростовской области в 1942 году, где рядом с посёлком Змиёвская Балка, городом Шахты и в Морозовском районе расстреляли более 30 тысяч человек.

«Учитывая масштаб карательных действий и полученные доказательства... в СК принято решение о возбуждении уголовного дела о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны...» — цитирует РИА Новости Бастрыкина.

Он уточнил, что все вышеуказанные уголовные дела объединены в одно производство.

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